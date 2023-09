IT Marți, 19 Septembrie 2023, 10:36

​Patronii din industria IT se arată extrem de dezamăgiți de decizia Guvernului de a aplica impozit pe venit la sumele de peste 10.000 de lei brut, măsură care estimează că vor afecta între 70% și 80% din specialiștii IT din România.„Raportat la bugetul de stat și deficit, sumele care vor fi colectate din reducerea facilităților pentru industria de IT sunt minimale, în schimb impactul pentru industrie va fi mare”, a declarat pentru HotNews.ro Mihai Matei, președintele ANIS.

programatori-laptop Foto: Dreamstime

Mihai Matei, șeful ANIS: Un pas infim pentru bugetul de stat, un pas enorm pentru industria de IT cu impact negativ

Contactat de HotNews.ro, Mihai Matei, președintele Asociației Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS) și-a arătat dezamăgirea față de proiectul de lege pregătit de Guvern pentru eliminarea unor facilități pentru industria IT.

„Raportat la bugetul de stat si deficit, sumele care vor fi colectate din reducerea facilitatilor pt industria de IT sunt minimale, in schimb impactul pt industrie va fi mare si va conduce la decelerarea unei creșteri spectaculoase pe care industria a avut-o. Cel mai probabil vom vedea efecte de runda a doua si scăderea bazei de impozitare, dar va fi prea târziu.

Industria de IT a avut si are o creștere spectaculoasa ajungând sa contribuie cu peste 8% la PIB-ul României, cu potential de a ajunge in câțiva ani la 10%-12%. Aceasta creștere a fost accelerata de existenta facilităților pentru angajații din industrie. Reducerea acestor facilitati va afecta foarte mulți angajați si va conduce la decelerare.

E dezamăgitor ca, după toate discutiile avute, s-a ales aceasta varianta care nu tine cont de potențialul tehnologic al României, intr-o perioada in care toate țările încearcă sa își protejeze capitalul uman din industrie.”, a declarat pentru HotNews.ro Mihai Matei, președintele ANIS.

Potrivit acestuia vor fi afectați peste 70% dintre IT-știi din România.

Alexandru Lăpușan, șeful Zitec: Guvernanții nu văd IT-ul ca industrie strategica, ci doar ca o vacă de muls

Alexandru Lăpușan, CEO & Founding Partner Zitec, estimează chiar că numărul celor afectați de măsura Guvernului ar fi undeva spre 80%.

„Mă bucur să avem acces în sfârșit la informații oficiale, nu sifonate neasumat prin presă. Este acum clar: guvernanții nu văd IT-ul ca industrie strategica, ci doar ca o vacă de muls pentru a acoperi dezmățul unui stat ineficient și birocratic.

În acest moment, cu mecanisme complicate nejustificat, din jumătatea de facilitate cu care am rămas după reforma de acum câțiva ani a PSD, au mai tăiat jumătate, am rămas cu mai puțin de un sfert real.

Adică nu avem nicio stimulare reală a industriei, dar politicienii populisti vor putea în continuare arăta cu degetul către IT-ști: "Vedeți, nu numai ai noștri au pensii speciale și privilegii".

Industria de IT, și mai ales companiile românești de software și servicii au nevoie de politici publice reale: să educăm mai mulți specialiști, să îi păstram în țară, să îi atragem să se repatrieze dacă au emigrat, să îi atragem spre activități care produc valoare adaugata pentru România. Așa cum fac toate statele din regiune.

Dar aceste direcții nu par prioritare pentru ai noștri politicieni. Și așa risipim încă o șansă enormă pentru această țară.”, a declarat pentru HotNews.ro Alexandru Lăpușan, fondatorul Zitec.

IT-știi vor plăti impozit pe venit pentru sumele de peste 10.000 de lei / Se va aplica până în 2028

Ministerul Finanțelor a publicat oficial proiectul de lege cu care premierul Marcel Ciolacu se va duce în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru IT-ști se propune limitarea aplicării facilității fiscale până la 31 decembrie 2028 inclusiv, similar cu termenul prevăzut pentru facilitățile fiscale acordate sectoarelor construcții, agricol și industria alimentară precum și introducerea unui plafon până la care se acordă scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv până la nivelul a 10.000 lei inclusiv.

Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se aplică facilităţile fiscale.

