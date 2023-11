IT Vineri, 10 Noiembrie 2023, 07:12

A început Black Friday 2023, ediția a 13-a a fenomenului de shopping. Câteva companii au început în octombrie, dar cea mai așteptată este campania de le eMAG care a promis reduceri medii de 35-40%, la 3 milioane de produse. Vezi LIVE TEXT pe HotNews.ro cele mai importante evenimente din „Vinerea Neagră” a lui 2023.

EvoMAG a anunțat pornirea celui de-al treilea „val” din campania de Black Friday, episod care va ține până în data de 12 noiembrie. Compania promite reduceri de până la 75%.

În 36 de minute s-a depășit pragul de 200 miloane lei. S-au vândut peste 530.000 de produse. 60% dintre comenzi vor fi livrate la easybox.

În 23 de minute s-a vândut de peste 150 milioane lei pe eMAG. 7rei sferturi dintre clienți au ales plata cu cardul. În medie, o comandă conține 3,7 produse.

În primele 12 minute pe eMAG s-a vândut de peste 100 milioane lei. Media pe client a fost de 1.300 lei, numărul de clienți a fost de 80.000.

A început Black Friday la eMAG

Datele Google Trends arată că interesul pentru Black Friday 2023 în România a crescut începând cu ultimele zile din octombrie. Datele privind căutările pe Google au arătat un alt „salt” la începutul săptămânii, când eMAG a anunțat planurile și când a început campania și la Fashion Days. Interesul pentru BF a crescut foarte puternic pe parcursul zilei de joi când cel mai căutat termen pe România a fost „eMAG Black Friday”.

Black Friday 2023 vine la finalul unui an agitat, un an cu multe scumpiri și controverse. Totuși, retailerii se așteaptă de Black Friday la vânzări mai bune decât în 2022, deși logica ar spune că românii ar trebui să fie mai cumpătați, după un an în care puterea de cumpărare a scăzut.

Destulă lume nici nu vrea să audă de Black Friday, dar mulți vor cumpăra, iar anul acesta hainele vor avea o pondere mare din total, pe lângă tradiționalele electrocasnice, telefoane și televizoare.

Va crește ponderea plăților cu cardul, vor fi mai mulți cei care-și vor cumpăra în rate și vor fi mulți care-și vor cumpăra produse de îngrijire personală în cantități mari, pentru a le folosi în următoarele luni.

eMAG Black Friday 2023

eMAG a stabilit că organizează Black Friday pe 10 noiembrie, cel mai devreme din istoria de 12 ani a acestui „fenomen”. Compania promite reduceri medii de 35-40%, reduceri maxime de 70% și minime de 5-10%.

eMAG promite 3 milioane de produse la ofertă, iar reducerile totale sunt în jurul a 400 milioane lei. Compania spune că în cursul zilei de vineri vor ajunge le easybox 40.000 - 50.000 de produse comandate. eMAG promite că toate produsele vor fi la cel mai mic preț din ultimele 30 de zile, iar 71% dintre oferte sunt la cel mai bun preț din 2023.

La eMAG, Black Friday a început mai repede decât în alți ani, la 7.15. eMAG nu a comunicat ora la care va porni reducerile. eMAG estimează că va vinde de 680 milioane lei de Black Friday, cu 36 milioane mai mult decât anul trecut. Vor fi în ofertă 80.000 de TV-uri, 300.000 de electrocasnice mici, 80.000 de laptop-uri și 250.000 de smartphone-uri și accesorii.

Altex și Media Galaxy Black Friday 2023

Altex și Media Galaxy au anunțat că Black Friday va avea trei valuri: primul a trecut (2-8 noiembrie), al doilea este în curs (9 - 15 noiembrie), iar al treilea se va ține între 16 și 22 noiembrie.

Discounturile promise de Black Friday pot ajunge până la 50% la produsele din categoria băuturi, produse pentru copii și de bucătărie. Laptopurile, telefoanele, tabletele și smartwatch-uri vor avea o reducere de până la 30%, la fel și produsele din categoriile gaming, mobilier și bricolaj. Categoria beauty, curățenie, electrocasnice mici și mari, dar și categoriile de vehiculele electrice, sport și voiaj vor vor avea prețurile reduse de până la 40%. Televizoarele și produsele audio-video vor beneficia de o reducere de până la 20%.

În țară sunt 125 de magazine Altex și Media Galaxy.

Flanco Black Friday 2023

Flanco a pornit Black Friday pe 27 octombrie și va închide campania pe 30 noiembrie. Pe parcursul campaniei, retailerul promite că va actualiza periodic stocurile și va adăuga noi produse în ofertă. „Pe rafturile fizice și virtuale vor fi disponibile smartphone-uri de la 299 lei, televizoare cu diagonală de 81 cm de la 399 lei, aspiratoare robot de la 599 lei, laptopuri și mașini de spălat de la 899 lei”, spune compania.

Flanco are 159 de magazine în țară.

Fashion Days Black Friday 2023

Fashion Days a pornit Black Friday în dimineața zilei de 6 noiembrie și va ține campania până pe 12 noiembrie. Compania promite reduceri la peste 2 milioane de articole de la peste 700 de branduri. Valoarea stocului disponibil atinge 280 de milioane de lei.

Fashion Days estima că valoarea medie a unui „coș de cumpărături” de „Vinerea Neagră” 2023 va fi de 495 lei, cu 35 lei mai mult față de 2022. De asemenea, valoarea medie a unui produs este de 235 lei, cu 10 lei mai mult, comparativ cu 2022.

În primele trei ore ale campaniei de Black Friday compania a livrat 65.000 de comenzi, conținând un total de 160.000 de produse.

EvoMAG Black Friday 2023

evoMAG desfășoară Black Friday 2023 în intervalul 27 octombrie - 27 noiembrie, pe parcursul a patru „valuri” de reduceri. Precum în anii trecuți, în fiecare nou val de reduceri de Black Friday sunt incluse și produse diferite, care nu au beneficiat, anterior, de reduceri, spune compania.

Compania promite că va avea 330.000 de produse în campania de reducere, dublu față de 2022. Cele mai mari reduceri promise sunt de 75%.

În prezent se desfășoară „episodul” al treilea de reduceri, în perioada 10-12 noiembrie. evoMAG estimează că în decursul a maximum șapte zile de la încheierea fiecărui episod de reduceri, vor fi livrate peste 90% din produsele comandate.

După prima săptămână de reduceri, EvoMAG anunța că interesul Black Friday s-a dublat față de anul trecut.

elefant.ro Black Friday 2023

Elefant.ro a demarat campania pe data de 3 noiembrie și o va încheia pe 13 noiembrie. Vor fi și reduceri de peste 50% la cărți, jucării, parfumuri, ceasuri, accesorii fashion și produse hand-made.

PC Garage Black Friday 2023

PC Garage va începe în data de 10 noiembrie, la ora 0.00, campania de „Black Friday de gaming”. Compania promite că în ofertă va avea 3.500 de laptop-uri de gaming, 800 de sisteme de gaming, 9.000 de componente și 6.000 de periferice. La produsele „vedetă” reducerile încep de la 10 - 15% și pot ajunge la 40-45%.

Sunt reduceri de maxim 40-45% la scaune de gaming și la căști.

