IT Joi, 23 Noiembrie 2023, 09:59

0

​În octombrie, vânzările de smartphone-uri la nivel global au crescut pentru prima oară în ultimele 27 de luni, arată datele Counterpoint Research. Datele se referă la vânzările lunare, comparate cu cele din luna similară a anului trecut (așa-numite YoY, year on year).

Oameni si smartphone-uri Foto: Rawpixelimages | Dreamstime.com

În medie se vând lunar pe plan mondial 100 de milioane de smartphone-uri din toate mărcile. Samsung are 20% din piață, Apple are 16%, Xiaomi are 12%, Oppo are 10% și Vivo, 8%.

Numărul de smartphone-uri vândute în retail a fost luna trecută cu 5% mai mare decât în octombrie 2022.

Creșterea s-a petrecut datorită revenirii piețelor emergente: Huawei a avut vânzări bune în China, s-a lansat și iPhone 15 și a mers foarte bine și piața din India. Au fost creșteri și în Orientul Mijlociu, dar și în piețele din Africa.

Și pe mai departe sunt așteptate evoluții bune ale pieței globale.

Sursa foto: Dreamstime.com