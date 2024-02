IT Marți, 13 Februarie 2024, 11:19

0

Printre companiile care au avut reclame la Super Bowl, unde costul estimat era cam de 7 milioane dolari/30 de secunde, se numără și Temu, un retailer online de la care cumpără și mulți români. Temu promite prețuri extrem de mici și are și produse la sub un euro, iar în SUA este controversată. De ce?

Logo Temu Foto: Valerio Rosati, Dreamstime.com

Temu este o aplicație de cumpărături online prezentă pe Google Play din august 2023. Are peste 100 de milioane de descărcări și o notă de 4,8 din 5. Temu este faimoasă pentru produsele la prețuri mici: sunt și articole la sub un euro, rucsac de laptop la sub 5 euro sau teniși la sub 7 euro. Temu are prețuri mici, dar și calitatea lasă uneori de dorit, iar produsele ajung în destule cazuri după câteva săptămâni.

Sloganul Temu este „shop like a billionaire” (cumpără precum un miliardar). În cazul de față, Temu este cel care a „cheltuit precum un miliardar”, la Super Bowl și prin bugetele anuale de miliarde de dolari alocate marketing-ului.

Compania-mamă a Temu este Pinduoduo, platformă chineză de comerț online care s-a lansat în 2015 cu o „rețetă” aplicată acum și la Temu: catalog cu milioane de produse, promoții permanente și prețuri ce pornesc de la sub un euro. La multe produse livrarea este gratuită.

Temu a fost înființată în iulie 2022 și lansată apoi două luni mai târziu pe piața din SUA, unde a avut mare succes datorită unui marketing online agresiv și datorită prețurilor mici.

Modelul de afaceri se bazează pe creșterea cât mai rapidă a numărului de utilizatori și pe punerea furnizorilor să concureze la prețuri, pentru a fi oferite prețuri cât mai mici la produsele listate. Temu a preluat în ultima vreme și câțiva dintre furnizorii principalului său concurent din retail: Shein.

În primăvara lui 2023 Temu s-a lansat în mai multe piețe din Europa și a continuat expansiunea și în vară.

Temu a fost pentru al doilea an prezentă în reclamele de la Super Bowl unde prețurile sunt uriașe. Temu este controversată în SUA mai ales din cauza legăturilor cu China și întrebarea este unde ajung datele a zeci de milioane de americani ce și-au instalat aplicația.

Temu spune că protecția datelor este o prioritate și că este transparentă în practicile sale legate de gestionarea datelor clienților.

Temu a fost acuzată și că încalcă o interdicție impusă în SUA produselor din provincia chineză Xinjiang, interdicție impusă după ce au apărut o mulțime de informații credibile despre munca forțată prezentă în mai toate lanțurile de aprovizionare.

Temu a răspuns că acuzațiile sunt nefondate și că standardele și practicile sale nu sunt diferite de alte companii foarte mari precum Amazon, eBay și Etsy.

Surse: CNN, CNBC, USA Today

Sursa foto: Dreamstime.com