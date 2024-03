IT Luni, 11 Martie 2024, 14:26

Faimoasa criptomonedă Bitcoin a atins luni un nou record de preț maxim, depășind 71.000 de dolari, la o săptămână după ce stabilise un alt record. De la începutul anului moneda este într-o „cursă nebună”, apreciindu-se cu 70%. Acum, moneda este de patru ori mai valoroasă decât cu 14 luni în urmă.

Bitcoin Foto: B Pongparnit, Dreamstime.com

Pe 5 martie Bitcoin se apropia de 70.000 de dolari, depășind recordul stabilit în noiembrie 2021.

Bitcoin începe să fie acceptată de mai multe instituții financiare, dar cotația sa a variat foarte mult în ultimii ani, cele mai rele momente fiind în 2022.

La început de 2021 Bitcoin valora 40.000 de dolari, în vară scădea la 30.000 de dolari, iar în noiembrie se apropia de 70.000 de dolari, stabilind un record absolut de 68.789 pe data de 10 noiembrie 2021.

În vara lui 2022 cotația Bitcoin a scăzut pentru scurt timp la sub 20.000 de dolari și avea să rămână jos, cu minime sub 16.000 de dolari și un final de an la sub 17.000 dolari.

Și 2023 a început destul de slab, însă au fost „vârfuri” de peste 30.000 dolari la mijloc de primăvară și de vară, iar la final de an cotația era de 42.000 de dolari. Prețul de la finalul lui 2023 era de peste 2,5 ori mai mare decât cel de la începutul acelui an.

Surse: AFP, statista.com

Sursa foto: Dreamstime.com