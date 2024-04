IT Joi, 25 Aprilie 2024, 16:31

Grupul ByteDance din Beijing, cel care deține aplicația TikTok, și-a intensificat controlul asupra rețelei sociale care este presată în mai multe părți ale lumii să dovedească faptul că are cât mai puține legături cu China. Financial Times citează angajați ai TikTok din SUA care spun că influența chineză s-a accentuat în ultima perioadă, iar numărul de angajați chinezi a crescut la TikTok.

Logo TikTok Foto: Mikhail Primakov, Dreamstime.com

Senatul american a aprobat marți seara proiectul de lege controversat care ar putea duce la interzicerea popularei aplicații TikTok în America. Urmează probabil un lung proces legal, în care proprietarul chinez va invoca libertatea de exprimare.

Dar chiar dacă toți pașii vor fi trecuți și ByteDance va fi forțată să vândă TikTok, desprinderea pare imposibilă, date fiind legăturile extrem de strânse dintre TikTok și grupul-mamă ByteDance.

Surse din interiorul TikTok USA, citate de Financial Times, spun că în ultimele luni au fost transferați oameni de la ByteDance la TikTok, fiind preferați cei care vorbesc chineză, pentru o mai bună coordonare cu managerii din China.

Sursele spun că numărul de angajați chinezi de la TikTok a crescut în ultimul an, fiind transferați de la ByteDance oameni către birourile globale TikTok din SUA și din alte țări. Sursele mai spun și că din China se intervine adesea pentru a modifica anumite decizii luate în birourile din SUA:

Cei de la TikTok au spus că, asemenea altor companii globale, angajații sunt transferați în cursul carierei lor în diverse locuri, în funcție de nevoile companiei. TikTok a adăugat că astfel de practici nu sunt noi la TikTok și se întâlnesc în multe alte companii.

Legat de acționariat, grupul ByteDance spune că în proporție de 60% este deținută de investitori internaționali, printre care și unii din SUA, cum ar fi Susquehanna Investment Group și General Atlantic. Restul de 40% din acțiuni sunt, spune grupul, deținute în proporție de câte 20% de fondatorii chinezi și de cei 150.000 de angajați, dintre care câteva mii sunt americani.

Compania are 7.000 de angajați în SUA, are două birouri globale (Los Angeles și Singapore) și are alte nouă birouri în orașe ale lumii, însă niciunul în China. Sunt birouri importante în Paris, Londra, New York, Tokyo și Jakarta.

Oficialii TikTok au spus mereu că ByteDance nu este un grup chinez, ci unul „global”.

Sursa foto: Dreamstime.com