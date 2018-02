Pro TV a atras venituri nete de peste 190 de milioane in 2017. Cel mai bun profit operational din 2008 incoace

Rezultatul OIBDA, la nivelul intregului an, a crescut de la 62 de milioane de dolari in 2016 la 74,4 milioane - cel mai bun rezultat din 2008 incoace. La nivelul ultimului trimestru, acesta a avut un spor de 29,4% fata de octombrie-decembrie 2016, de la 16,9 milioane la 21,9 milioane de dolari.

venituri nete in crestere cu 9%, pana la 574,2 milioane de dolari

profit operational in crestere cu 23%, pana la 129,9 milioane de dolari

rezultat OIBDA in crestere cu 21%, pana la 165,5 milioane de dolari

Pro TV a atras, in 2017, venituri nete de 191 milioane de dolari, in crestere cu 10% fata de anul precedent, rezultatul OIBDA (profit operational inainte de depreciere si amortizare) fiind de 74 de milioane, in crestere cu 20% fata de 2016, potrivit datelor financiare ale companiei-mama, Central European Media Enterprises (CME), anuntate joi. Rezultatul OIBDA anual este, conform reprezentantilor companiei, cel mai bun obtinut dupa 2008. Cresterile sunt similare cu cele inregistrate la nivel de grup.In Romania, veniturile nete anuale atrase de Pro TV (CME) au crescut de la 172,9 milioane de dolari la 191,2 milioane de dolari - peste nivelul inregistrat in primul an "plin" de criza economica, 2009, cand veniturile inregistrate pe piata locala atingeau 176 milioane de dolari. In ultimul trimestru, veniturile au crescut mai rapid, cu 15,7%, de la 54,6 milioane in ultimul trimestru din 2016 la 63,2 milioane.In acesta ultima raportare a rezultatelor financiare, CME nu a luat in considerare operatiunile din Croatia si Slovenia, pe care a anuntat ca intentioneaza sa le vanda, desi situatia lor e incerta.La nivel de grup, CME anunta o crestere de 8% a veniturilor din publicitate in 2017 si de 17% in cazul veniturilor din tarife aplicate cablistilor care retransmit posturile din portofoliu.Rezultate CME la nivel de grup - 2017: