Contul de Facebook al Antenei 3 nu mai e disponibil

Contul de Facebook cu peste 500.000 de fani al Antenei 3 este inaccesibil. Cei care cauta pe reteaua de socializare pagina Antena 3 Romania sunt intampinati de acest mesaj: "Sorry, this content isn`t available right now" (Ne pare rau, acest continut nu este momentan disponibil), scrie paginademedia.ro . Lucian Mandruta scrie pe pagina sa de Facebook ca ar fi vorba de o inchidere partiala care va dura 48 de ore.Potrivit Facebrands, serviciu ce monitorizeaza evolutia paginilor publice de Facebook din Romania, Antena 3 Romania are 583.000 de fani.Antena 3 mai are o pagina de Facebook, sub numele Antena 3 - Breaking News, care are 23.800 de fani.