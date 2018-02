Pro TV estimeaza ca, in 2017, a atras aproape 60% din publicitatea TV

publicitate TV - 143,7 milioane de dolari (+11,6% fata de anul precedent)

tarife aplicate cablistilor - 44 milioane de dolari (+9,5% fata de anul precedent)

altele - 3,5 milioane de dolari (-10,6% fata de anul precedent)

Compania Pro TV a avut, in 2017, incasari din publicitate in valoare de 143,7 milioane de dolari, in crestere de la 128 de milioane in 2016, potrivit raportului anual depus joi de compania-mama, Central European Media Enterprises. Conform estimarilor acesteia, piata romaneasca de publicitate TV s-a ridicat, anul trecut, la 245 milioane de dolari, ceea ce inseamna ca Pro TV, prin toate posturile sale, a atras 58% din totalul banilor de reclama televizata.Conform raportului anual ce a insotit, veniturile nete atrase de companie anul trecut, in suma de 191,2 milioane de dolari, provin din:Cresterea veniturilor din publicitate, in conditiile in care "piata a continuat sa fie sold out in 2017", este pusa pe seama preturilor mai mari practicate de Pro TV.Compania se asteapta ca in 2018 cresterea pietei sa continue, dar mai moderat, in conditiile in care analistii estimeaza ca in tarile unde este prezenta CME cresterea PIB sa fie in continuare mai rapida decat in tarile dezvoltate.