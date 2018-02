Concernul global Unilever ameninta ca-si retrage reclamele de pe platformele care permit stiri false si discursul urii

Unilever este unul dintre cei mai mari clienti globali de publicitate. Anul trecut, potrivit raportului sau anual, a cheltuit peste 9 miliarde de dolari in activitati de marketing pentru brandurile sale, ce includ marci precum Lipton, Dove sau Knorr, dupa cum noteaza sursa citata.

Iesirea lui Weed impotriva continutului daunator distribuit in media si retelele sociale continua valul inceput anul trecut, cand mai multe companii si-au retras sau au amenintat ca isi retrag publicitatea de pe Facebook, Youtube si alte media, in urma mai multor cazuri in care reclamele lor au insotit materiale de propaganda, stiri false, discursul urii. La un nivel mai mic, fenomenul a avut o extensie si in Romania, unde in prima parte a anului 2017, pe fondul protestelor anti-OUG13 si tinand cont de cum erau acoperite la posturile de stiri, numerosi clienti si-au retras publicitatea de la Antena 3 si Romania TV.

WSJ citeaza note din discursul pe care Keith Weed urmeaza sa il tina luni la o reuniune a Interactive Advertising Bureau (IAB, organizatie ce reprezinta piata de comunicare online). El va spune ca "Unilever nu va investi in platforme sau medii care nu ii protejeaza pe copiii nostri sau care produc diviziuni in societate, promoveaza mania si ura (...) Vom da prioritate planurilor de a investi doar in platforme responsabile, angajate sa creeze un impact pozitiv in societate".Unilever s-a remarcat in ultimii ani si prin criticii modului cum industria online abordeaza fraudele din domeniul publicitatii in medii digitale. Dar, dupa cum arata Weed, citat de WSJ, oamenilor nu le pasa de probleme cu masuratorile de publicitate, ci de "stirile false" si de "rusii care influenteaza alegerile din SUA".Compania pe care o reprezinta, spune Weed, nu va veni cu o lista de solicitari, ci discuta separat cu fiecare mare companie de tehnologie pentru a gasi solutii, discutii in acest sens avand deja loc cu Facebook, Google, Twitter, Snap Inc. (Snapchat) si Amazon.com.