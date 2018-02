Realitatea TV, in hora inregistrarilor de la DNA Ploiesti. Postul a difuzat sub 20 de minute de inregistrari, din 40 promise. Rares Bogdan: Restul va fi diseara

Contactat de HotNews.ro, Rares Bogdan a spus ca au fost difuzate mai putine minute deoarece "nu am avut timp", emisiunea incepand foarte tarziu. El a precizat ca restul urmeaza sa fie difuzate in aceasta seara, cu rezerva ca "sunt si alte subiecte, mai importante (...) decat ce se intampla cu niste procurori de provincie".Potrivit lui Rares Bogdan, postul nu va difuza integral cele peste 3 ore si jumatate de inregistrari pe care Realitatea TV anuntase ca le primise la redactie, ci vor fi difuzate doar secventele "interesante", o buna parte fiind lipsite de relevanta. Despre cat va fi difuzat in aceasta seara, realizatorul a spus ca depinde de audientele de aseara - pe care nu le consultase inca, la ora discutiei cu reporterul HotNews.ro - si de celelalte subiecte de actualitate, "mult mai importante" pentru oameni. El a aratat ca inregistrarile arata o alta fata a celor intamplate la DNA Ploiesti: "Ce am dat pana acum arata un Vlad Cosma in cardasie cu ei".Pe Facebook, Rares Bogdan scrisese inaintea emisiunii: Ora 21: "O editie exploziva JOCURI DE PUTERE, cu Rares Bogdan. Inregistrari incendiare in razboiul din justitie, care arata alta fata a procurorului "Portocala" si a lui Vlad Cosma. 40 de minute de inregistrari care schimba totul. Exclusiv - unde sunt Cosma tatal si fiul. Vlad Cosma, plan de ultima ora. Exclusiv - politicienii participanti la "complot". Detalii in premiera despre capturarea lui Sebastian Ghita si despre influentarea unor judecatori. Analiza momentului, cu Cozmin Gusa si jurnalisti onesti".