Imagini din arhiva AGERPRES - la sediul ONU; Miroslav Lajcak: Romania - o tara moderna si bine integrata

La eveniment au mai vorbit reprezentantul permanent al Romaniei la Natiunile Unite, ambasadorul Ion Jinga, impreuna cu directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi si Gary Pruitt, presedinte si CEO al Associated Press."Se spune ca o imagine face cat 1000 de cuvinte. Veti descoperi in aceasta expozitie si in brosura fotografii din secolul trecut ale unor artisti faimosi precum compozitorul George Enescu sau scriitorul Eugen Ionescu si familia regala", a punctat Ion Jinga, evidentiind momentele esentiale din politica externa a Romaniei."Am dovedit in ultimii 100 de ani ca ne pasa de ceilalti. In 1919, Romania a fost membru fondator al Ligii Natiunilor si de atunci am demonstrat un angajament continuu fata de diplomatia multilaterala. Dupa ce tara noastra a aderat la Organizatia Natiunilor Unite in 1955, Romania a devenit un avocat pentru pace, justitie internationala si dezvoltare in lumea intreaga", a subliniat Jinga.Totodata el a amintit ca "angajamentul pe termen lung pentru pace, justitie si dezvoltare este moto-ul candidaturii Romaniei la un loc nepermanent in Consiliul de Securitate pentru perioada 2020-2021"."Daca ar fi sa ne uitam la acesti 100 de ani, putem spune ca a fost o perioada turbulenta - tara dumneavoastra a trecut prin cel mai devastator razboi si cel mai agresiv regim totalitar, daca e sa mentionam doua extreme", a spus, in acest context, presedintele Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, Miroslav Lajcak.Astfel, a observat el, "probabil, in acesti 100 de ani, Romania a experimentat toate modelele politice existente". Lajcak a afirmat ca, in prezent, Romania este "o tara moderna, de succes, bine integrata" si este "respectata ca jucator la nivel regional dar si global".In acest cadru, oficialul a amintit si de contributia Romaniei la mentinerea pacii si asistenta umanitara.Directorul general AGERPRES, Alexandru Giboi a vorbit despre importanta acestei expozitii pentru institutie pe care o conduce."Este a doua expozitie de fotografie a noastra aici si cred ca este cel mai important eveniment al nostru din ultimii ani", a punctat el. Totodata, a evidentiat momentul in care are loc aceasta expozitie."Centenarul, cred eu, ar trebui vazut nu doar ca un moment in care o tara ar trebui sa se uite la propria istorie si sa vada ce a fost bine, ce a fost rau, ci poate fi vazut si ca un moment al noilor inceputuri, un moment in care sa privim la viitor. (...) Sunt fericit ca am putut aduce o mica parte din istoria Romaniei si o mai mare parte a evolutiei Romaniei la Natiunile Unite. Este un privilegiu pentru AGERPRES sa fie aici", a spus Giboi.Expozitia de fotografie "Romania: Evolutie - 100 ani" cuprinde imagini din arhiva istorica a Agentiei Nationale de Presa, cele mai bune imagini realizate in ultimii ani de catre fotoreporterii AGERPRES, dar si imagini din arhiva Associated Press.In context, presedintele si CEO-ul The Associated Press, Gary Pruitt a vorbit de "apropierea puternica" a institutiei media pe care o reprezinta fata de AGERPRES, dar si despre provocarile din industria media."AGERPRES a functionat din secolul al XIX-lea, din 1889, pana in prezent, iar in media nu poti face asta decat fiind la curent cu cele mai noi tehnologii si trenduri in ceea ce priveste colectarea si distributia de stiri", a precizat acesta.Pruitt s-a referit si la importanta jurnalismului in prezent."Nu traim vremuri usoare in industria media. Suntem intr-o perioada in care oamenii creeaza stiri si cred ca faptele sunt maleabile, iar unii lideri spun ca articolele cu care ei nu sunt de acord sunt false. Dar, va spun, in aceste vremuri, sa ai un jurnalism non-partizan, bazat pe fapte, este un lucru mai important ca oricand. Astfel, oamenii pot fi complet informati si pot participa in calitate de cetateni la crearea unei vieti mai bune pentru ei", a punctat Gary Pruitt.Totodata, el a vorbit si despre principiile impartasite cu AGERPRES."Eu stiu ca AGERPRES, ca agentie de presa, si Associated Press apara aceste principii si este o placere pentru mine sa fiu in aceasta seara prezent la sediul Natiunilor Unite. Credem in informarea cetatenilor acestei lumi, pentru ca ei sa aiba o viata mai buna si sunt onorat sa fiu la aceasta expozitie care marcheaza Centenarul Romaniei", a punctat Pruitt.In cadrul evenimentului, a fost prezentat si albumul realizat de AGERPRES "Romania: Evolutie", editie speciala pentru Centenarul Marii Uniri, care contine 100 de fotografii din Romania, grupate in trei capitole: Arhiva, Revolutie, Evolutie.Fotografiile din arhiva AGERPRES reflecta viata cultural-artistica, economica, politica si sportiva a tarii, dar si marile transformari si evenimente care au avut loc de-a lungul timpului. Fotografii agentiei au surprins Bucurestiul interbelic, artisti precum Maria Tanase si Constantin Tanase sustinand spectacole pentru soldatii romani, Revolutia din decembrie 1989, precum si evenimente recente.Pe parcursul anului 2018, expozitia va fi prezentata publicului din Romania si din strainatate, fiind un proiect dedicat Centenarului Marii Uniri realizat de AGERPRES cu sprijinul mai multor ambasade ale Romaniei.Expozitia poate fi vizitata pana la 23 februarie 2018, la sediul ONU din New York.