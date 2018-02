Audiente "prezidentiale": Peste 1,8 milioane de romani s-au uitat la posturile de stiri in timpul conferintei de presa a Codrutei Kovesi.

In medie, la nivel national cele cinci posturi de stiri au fost urmarite, in total, de 1,86 milioane de telespectatori.

In intervalul de aproape doua ore ale conferintei de presa (19.35-21.20), Antena 3 a avut cea ma mare audienta medie la nivel national: 741.000 de romani (4,1 rtg%) s-au uitat in medie la acest post. Pe locul doi, Romania TV, a fost urmarita in medie de 491 de persoane la nivel national (2,7 rtg%). Tot la nivel national, Realitatea TV a fost urmarita in medie de 246.000 de persoane, B1 TV - de 205.000, iar Digi 24 - de 185.000.La nivel urban, Antena 3 e tot pe primul loc, cu o medie de 484.000 de telespectatori, urmata de Romania TV cu 278.000. Realitatea TV si Digi 24 au avut fost practic la egalitate pe publicul urban, cu 158.000, respectiv 157.000 de telespectatori. La B1 TV s-au uitat, in medie, 114.000 de oameni din mediul urban, in intervalul conferintei de presa.Comparativ, in ultima campanie prezidentiala, dezbaterea Iohannis-Ponta gazduita in noiembrie 2014 de B1 TV a atras pe acest post 1,77 milioane de romani, la nivel national, conform datelor prezentate la acea data de Paginademedia.ro . Dezbaterea de atunci a mai fost preluata doar de Digi 24, care la randul sau a fost urmarit, atunci, de 484.000 de telespectatori la nivel national.Audienta posturilor in de stiri la prima dezbatere prezidentiala din noiembrie 2014, gazduita de Realitatea TV si preluata de toate celelalte posturi de stiri, a atras la nivel national , pe toate aceste posturi, 3,5 milioane de telespectatori la nivel national. Conferinta de miercuri a Laurei Kodruta Covesi a livrat televiziunilor de stiri peste jumatate din audienta acelei dezbateri prezidentiale.