​Monica Ghiurco si Sebesi Karen Attila - pe primele locuri in alegerile interne pentru CA-ul Televiziunii publice

Rezultatele nu sunt finale. Astazi pot fi depuse contestatii, iar dupa analizarea acestora rezultatele oficiale vor fi anuntate marti seara.

Realizatoarea Monica Ghiurco si Sebesi Karen-Attila de la Cluj, ambii fosti membri in Consiliul de Administratie al TVR, au iesit pe primele locuri in alegerile prin care, ieri, angajatii televiziunii publice si-au ales reprezentantii in viitorul CA, potrivit informatiilor HotNews.ro. Pe locul 3-4, ce desemneaza membrii supleanti, s-au clasat Mihai Radulescu si Cristian Stoian.Monica Ghiurco a luat, din informatiile HotNews.ro, peste 530 de voturi, la mare distanta de locurile 2-3, care au luat putin peste 300 de voturi.Jurnalista clasata pe primul loc a reprezentat angajatii TVR si in vechiul CA, cel condus de Irina Radu, demis anul trecut prin votul Parlamentului. Sebesi Karen-Attila a mai fost membru in CA al TVR, fiind desemnat in acest for din partea UDMR, in 2010 (sub conducerea lui Alexandru Lazescu).Actuala sefa a TVR, Doina Gradea, conduce institutia in calitate de director general interimar, dupa demiterea Irinei Radu prin votul Parlamentului. Parlamentul a anuntat recent inceperea procedurilor pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie, iar in cadrul acestui proces angajatii trebuie, conform legii, sa-si aleaga doi reprezentanti in CA, restul revenind partidelor politice, guvernului, presedintiei.Ramane de vazut ce se va intampla, in Parlament, cu legea care prevedea separarea functiilor de presedinte si director general la TVR si Radioul public, lege trimisa de presedinte spre reexaminare, la sfarsitul anului trecut.