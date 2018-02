Cel mai mare grup TV din Bulgaria, cumparat de un miliardar ceh interesat anterior de compania-mama a Pro TV, CME

Achizitia urmeaza sa fie supusa aprobarii autoritatii de concurenta din Bulgaria, cel mai probabil in prima jumatate a acestui an. MTG - care achizitionase Nova in 2008, pentru 620 milioane de euro - a declarat ca intentioneaza sa foloseasca banii obtinuti din aceasta vanzare pentru finantarea diviziile de continut si divertisment TV si digital.

Grupul suedez Modern Times Group (MTG) a semnat un acord sa vanda participatia de 95% pe care o are in Nova Broadcasting Group, cel mai mare grup media din Bulgaria, catre PPF Group, o companie de investitii detinuta de miliardarul ceh Peter Kellner. Valoarea tranzactiei, potrivit BroadbandTVNews.com , se ridica la 185 milioane de europ. Recent, presa internationala vehicula informatia ca PPF este interesata de preluarea grupului media CME, ce detine in Romania Pro TV, dar la sfarsitul anului trecut isi pierduse interesul pentru respectiva achizitie, dupa cum relata atunci Reuters.Nova Broadcasting este cel mai mare grup media comercial din Bulgaria, detinand sapte canale TV si aproape 20 de site-uri. Potrivit BalkanInsight , care citeaza datele financiare ale Modern Times Group, Nova a avut, anul trecut, afaceri de 100 de milioane de euro si un profit operational de 20 de milioane de euro.Compania concureaza direct cu bTV, grupul media bulgar detinut de Central European Media Enterprises (CME), compania care, in Romania, detine Pro TV. Nova si bTV sunt singurele retele TV private cu acoperire nationala in Bulgaria.PPF este o companie detinuta de Peter Kellner, unul dintre cei mai bogati oameni din Europa Centrala si de Est, cu o avere evaluata de Forbes la 16 miliarde de dolari. PPF administreaza investitii intr-o companie financiara prezenta in Europa Centrala si de Est, China Rusia, in telecom, minerit si in PPF Bank.In ultima perioada, pe masura ce s-au amplificat speculatiile privind o vanzare a grupului media CME, actualmente controlat de Time Warner, a circulat si informatia ca PPF/Peter Kellner sunt interesati de achizitia acestui grup media. La finele anului trecut, insa, Reuters relata, pe surse, ca PPF s-a retras din cursa, in conditiile in care pentru preluarea CME facusera o oferta grupul chinez CEFC si compania ceha de investitii Penta.