Monica Ghiurco si Karen Sebesi sunt reprezentantii salariatilor in CA al TVR

Mihai Radulescu (jurnalist tv) si Cristian Stoian (director de imagine) au fost alesi membri supleanti, conform votului.Monica Ghiurco a obtinut 534 de voturi, Karen Sebesi - 321, Mihai Radulescu - 301, iar Cristian Stoian - 242 voturi.Monica Ghiurco si Karen Sebesi au mai facut parte din Consiliile de Administratie ale televiziunii publice: Monica Ghiurco, intre anii 2016-2017, iar Karen Sebesi, intre 2010 si 2012.Lista completa a rezultatelor obtinute in urma procesului de votare de luni, 19 februarie a.c., este urmatoarea: Monica Ghiurco ¬ 534 de voturi; Sebesi Karen Attila ¬ 321 de voturi; Mihai Radulescu - 301 voturi; Cristian Stoian - 242 de voturi; Cornel Mihalache - 205 voturi; Titi Dinca - 180 de voturi; Corneliu Calota - 177 de voturi; Andrei George Tones - 160 de voturi; Horia Grusca - 115 voturi; Emanuel Sorin Torica - 105 voturi; Gabriel Giurgiu - 80 de voturi; Dorel Dick ¬ 76 de voturi; Adrian Sobaru - 70 de voturi; Fekete Hajnal - 60 de voturi; Carmen Kleibel - 47 de voturi; Dumitru Badita - 32 de voturi; Liviu Nicolescu - 31 de voturi; Adrian Catalin Florea ¬ 19 voturi; Cristina Lascu - 18 voturi; Stelian Ristache - 18 voturi; Oana Ilinca Rosca - 18 voturi; Eugen Alexandru Constantinescu - 9 voturi.Prezenta la vot a fost de 64,37%, la scrutinul din 19 februarie fiind inregistrati 1.525 de votanti.Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea va inainta Parlamentului numele candidatilor clasati pe primele patru locuri: primii doi clasati pentru calitatea de membru titular in Consiliul de Administratie, iar urmatorii doi pentru membru supleant (pozitia 3 reprezinta supleantul primului clasat si pozitia 4 - supleantul celui de-al doilea clasat).Licentiata a Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii ¬Babes-Bolyai¬ din Cluj-Napoca, Monica Ghiurco este doctor in stiinte economice, domeniul relatii economice internationale in cadrul aceleiasi universitati. Din 2002 a devenit redactor-prezentator la Directia Stiri a Televiziunii Romane, iar din 2013 este jurnalist senior la TVR. A fost prezentatoarea emisiunii ¬Ora de stiri¬ de pe TVR 2, moderator de talk-show, producator si realizator de emisiuni de politica interna si editii speciale. In perioada 2008 - 2010 a coordonat Departamentul Social Politic Economic din cadrul Directiei Editoriale din SRTv. In ultimii ani, a prezentat emisiunile ¬Intrebari si raspunderi¬ si ¬Banii tai¬.Sebesi Karen Attila a fost crainic-redactor la Radioteleviziunea Romana, studioul Cluj, intre anii 1991 - 1993. Dupa o perioada petrecuta la mai multe posturi de radio sau in institutii publice, Sebesi Karen revine in mass-media, ca realizator de emisiuni, la TVR, in perioadele 2005-2007 si din 2008 pana in prezent. Anterior, si-a desfasurat activitatea la DUNA TV si BBC/sectia maghiara, in calitate de corespondent. Karen Sebesi a mai fost membru in Consiliul de Adminsitratie al SRTv in perioada 2010-2012 si membru supleant intre 1996-2000, 2001-2004, iar in perioada 2006-2010, membru supleant in CA al SRR.