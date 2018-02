Minciuni pe e-mail: cum a decurs campania de dezinformare in recentele alegeri prezidentiale din Cehia

Documentul pune in balanta pozitia lui Milos Zeman, care s-a pronuntat impotriva refugiatilor, si pe cea a principalilor sai rivali in alegeri, inclusiv Jiri Drahos. Acesta din urma a semnat un apel al unui grup de oameni de stiinta care au atras atentia ca oamenii nu trebuie sa se teama de imigranti, fapt pentru care, in materialele de propaganda din campanie, el a fost prezentat drept un iubitor al refugiatilor.

In cazul ultimelor alegeri, au existat si dezinformari ce il vizau pe Milos Zeman, dar cele mai multe au fost indreptate impotriva lui Drahos: "Raportul a fost de 30-1", potrivit unuia dintre autorii raportului mentionat.

In timp ce presedintele in exercitiu a avut parte mai degraba de insulte raspandite de oponenti in retelele sociale, impotriva lui Drahos a avut loc o campanie de dezinformare ce pretindea ca acesta ar fi dorit islamizarea tarii.Irozhlas.cz a discutat cu patru dintre persoanele care au raspandit un astfel de document, ce a ajuns la zeci de mii de oameni. Printre distribuitori se numara persoane din toate paturile sociale, cei patru fiind un doctor, un avocat, un pensionar si un fermier. Acestia spun ca au incredere in cele scrise in document si ca au actionat astfel, intre altele, pentru ca au "grija de familie si de patrie".Documentul mai sustine ca Drahos ar fi pedofil homosexual si colaborator al politiei secrete din perioada comunista, dar si mason. Daca ar castiga Drahos, se mai arata in materialul mentionat, justitia ar permite ca fii si fiicele tarii sa fie dati pe mana pedofililor, traficantilor de carne vie, retelelor de prostitutie sau traficantilor de organe.Irozhlas.cz noteaza ca principalii distribuitori au fost varstincii, care, dincolo de stirile false care circula in retelele sociale si sunt publicate pe site-uri de dezinformare, au trimis contactelor lor, pe mail, informatii false.Potrivit sursei citate, un centru de cercetare si compania digitala Seznam.cz au realizat un raport ce argumenteaza ca dorinta oamenilor de a raspandi dezinformari prin email creste pe masura ce oamenii inainteaza in varsta. Raportul arata ca 35% dintre cei care raspandesc mailuri ce avertizeaza impotriva migratiei si Islamului sunt oameni cu varste de 55-64 de ani, iar 47% - oameni cu varste de peste 65 de ani. In general, oamenii in varsta distribuie pe mail stiri, false sau adevarate, de sase ori mai mult decat tinerii.