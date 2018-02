Conducerea Antena Group, preluata din martie de George Ureche, fost director in cadrul PwC

Din aceasta pozitie, el va coordona posturile de televiziune ale Antena Group (Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV) si platformele digitale (AntenaPlay, LaJumate.ro si site-urile de continut) ale companiei.Ureche vine pe functia ocupata pana acum de Isabella Carmu, care trece pe o functie pe care a mai ocupat-o in trecut, cea de Channel Manager al Antenei 1.George Ureche vine cu o experienta de 8 ani in cadrul PwC (2000-2005 si 2015-2018) si 10 ani in industria media (in calitate de manager executiv si de dezvoltare in grupul MediaPro), mai noteaza sursa citata.