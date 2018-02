Reporter de investigatii din Slovacia si partenera sa de viata, ucisi in locuinta lor

Un jurnalist de investigatii din Slovacia, ce ancheta fraude fiscale atribuite unor oameni de afaceri apropiati partidului de guvernamant, a fost ucis prin impuscare in locuinta sa, la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit Reuters , care citeaza un website local.Publicatia online Dennik N, citand ministerul slovac de Interne, relateaza ca Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, reporter pentru Aktuality.sk, a fost ucis impreuna cu partenera sa, in locuinta situata in orasul Velka Maca.Ultimul articol al lui Kuciak, publicat de Aktuality pe 9 februarie, analiza supiciuni de frauda fiscala in legatura cu un complex de apartamente de lux din Bratislava. Cazul legat de aceasta afacere imobiliara a determinat, anul trecut, proteste prin care oamenii cereau demisia ministrului de Interne, Robert Kalinak, asociat cu un dezvoltator imobiliar anchetat pentru posibile fraude fiscale.