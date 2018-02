Mircea Badea si Antena 3, condamnati in prima instanta sa sa plateasca daune morale de 25.000 de lei unui scriitor insultat in emisiunea "In gura presei"

Decizia a fost adoptata la sfarsitul anului trecut de Judecatoria Sectorului 1 si a fost atacata in apel de Antena 3 la Tribunalul Bucuresti, potrivit portalului instantelor.In 1 februarie 2016, Mircea Badea l-a jignit pe scriitorul Florin Toma in emisiunea "In gura presei", folosind expresii de genul: "...morsa incompetenta..., burdihan mare...opera de trei parale, la propriu...ochii inecati in osanza...Toma slutu' si uratu'... Toma grosu' si artagosu'...il sterge la fund cu limba de matase...cand scrii harnelile alea de le scrii...netalentat si prost...".Cererea lui Florin Toma adresata postului Antena 3 de a primi scuze si de a beneficia de un drept la replica a fost respinsa, arata ziare.com.Mircea Badea si Antena 3 au argumentat in instanta au sustinut ca "In gura presei" este o emisiune pamflet, insa judecatorii au apreciat altceva: "Instanta, in pofida apararilor formulate de catre parati, constata ca din probatoriul administrat in cauza rezulta existenta unei faptei ilicite, constand in formularea unor afirmatii care au depasit nivelul unui simplu pamflet".Mai multe aici.