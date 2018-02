Secventa dintr-un joc video - folosita de televiziunea de stat rusa intr-un material despre conflictul din Siria

Aceasta arata ca, duminica seara, Pervii Kanal a difuzat un material, "Studiu de caz: Siria", in care lauda eroismul unui soldat rus ucis in razboiul din Siria, in primavara anului 2016. Dar telespectatori atenti au observat, inclus in reportaj, imagini dintr-un joc pe calculator, numit "Arma 3".RBC citeaza un reprezentant al companiei care a produs jocul, Bohemia Interactive, potrivit caruia aceasta nu a acordat sub nicio forma permisiunea ca imaginile din joc sa fie folosite in acest fel. RBC a contactat si Pervii Kanal, un reprezentant al caruia a dat vina pe editorii reportajului, care ar fi folosit imagini de arhiva "folosite anterior pentru un material despre jocuri pe calculator".Sursa citata aminteste ca, in noiembrie 2017, ministrul rus al Apararii a inclus secvente din jocul video "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron" in ceea ce institutia a prezentat drept "dovezi irefutabile ca SUA ofera acoperire pentru trupe ISIS".