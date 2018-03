UPDATE ​Revista Newsweek va avea o editie romaneasca. Sabin Orcan si jurnalistii care au demisionat de la Romania libera - in echipa. Orcan: Nu avem niciun mogul in spate / Toate detaliile despre proiect

Sabin Orcan si cei mai multi dintre membrii echipei au parasit, in ultima parte a anului trecut, redactia Romania libera, in urma unor dispute cu patronul ziarului, Alexander Adamescu. De atunci, mai multi demisionari au spus pentru HotNews.ro ca nu si-au primit decat intr-o mica sau foarte mica masura salariile restante de la Romania libera. Intrebat acum in legatura cu acest subiect, Sabin Orcan a spus: "Patronatul, reprezentantii redactiei ne zic sa stam linistiti, ca vom primi banii. Dar cred ca e momentul ca oamenii sa dea in judecata, pentru a-si recupera banii. Cred ca toti vor face actiuni in justitie. Unii dintre noi suntem obligati sa facem acest lucru, avand contracte pe firma, existand facturi, trebuie sa facem dovada ca incercam sa acoperim aceste goluri".

Potrivit informatiilor HotNews.ro, este vorba despre o publicatie tiparita si online, care ar urma sa para nu mai devreme de aprilie. Periodicitatea editiei tiparite va fi saptamanala.Din echipa fac parte, potrivit informatiilor HotNews.ro, Mircea Marian, Silviu Sergiu, Mihai Duta, Catalin Prisacariu, Flavia Dragan, Ramona Ursu, Petre Badica, Razvan Chiruta, Razvan Scaesteanu, Petru Zoltan. Alaturi de acestia, la Newsweek vor lucra mai multi colaboratori.Titlul este luat in sistem de franciza, iar societatea editoare ii are ca asociati pe Sabin Orcan, actionar majoritar, alaturi de fostii membri ai echipei de la Romania libera. Pentru lansarea acestui titlu in Romania, au avut loc mai multe intalniri cu reprezentantii Newsweek, la Londra si la Bucuresti.Revista este facuta exclusiv prin eforturile echipei sale si "nu are niciun mogul in spate", a spus, sambata, Sabin Orcan. El a explicat pentru HotNews.ro ca Newsweek Romania va avea doua componente mari - una de publishing, a doua de organizare de evenimente, dupa modelul editiei globale Newsweek.Suntem aproape 20 de oameni in total. De Online se va ocupa Stefan Onica, vor fi si colaboratori dintre cei cu care am lucrat la Romania libera. Am ajuns la o intelegere, de exemplu, cu Sabin Gherman.Pe langa ce va aparea in print, online vor fi stiri la zi, articole de opinie. Vizam nisa oamenilor care nu mai vor sa vada fake news - nu vor fi stiri care circula fara sa aiba vreo relevanta, fara sa fie verificate, fara sa fie respectate regulile de deontologie.Revista va aparea in, in fiecare. Va sta o saptamana pe taraba, sau pana se vinde. O sa aiba, pentru inceput,, pe hartie lucioasa. Pretul va fi de, un pret decent, zic, pentru aceasta calitate de tipar, in Romania existand reviste glossy care se vand cu 13-15 lei.Pe langa activitatea editoriala,. Acestea nu sunt doar de business, cum se organizeaza acum, ci si in alte domenii. Vor fi evenimente dedicate unor industrii, dar si in domenii precum, de exemplu, cel al strategiilor militare, sau un eveniment pe tema educatiei, a ofertei universitare Romania vs. restul Europei. Sunt evenimente pe care le vom organiza cu parteneri. Newsweek-ul international castiga cel mai mult din evenimente, abia apoi din publicitate.Conform acordului de licenta, revista va fi disponibila pe baza de abonament si la taraba. Pe baza de abonament va fi disponibila siunde abonatii o pot primi cu o intarziere de maxim 1-2 zile de la aparitie.Nu avem niciun mogul in spate. Am reusit sa obtinem de la companii cateva contracte de publicitate cu plata in avans. Am infiintat si o asociatie, Asociatia Initiativa Jurnalistilor de Investigatie, care se ocupa cu sprijinirea jurnalismului de investigatie. Avem dealuri de barter, plus economiile pe care le-am avut noi, in special eu. Cu toate acestea am reusit sa punem totul pe picioare. Dar trebuie sa fim foarte buni ca sa ne mentinem, in termenii licentei. Revista va avea libertate editoriala totala.Profil de news magazine. O publicatie generalista, cu de toate. Vom avea si politic, si investigatii, si cultura si analize internationale, acestea din urma preluate mai mult din Newsweek. Va fi 60-70% continut national si 30-40% continut de la Newsweek, in exclusivitate pentru Romania. Vrem sa abordam toate temele, nu sa fie doar revista de business. In Romania nu avem decat reviste de business si de femei, nu avem nicio revista de genul acesta.Daca ne uitam pe cifre, [editia internationala] a crescut. Ma uitam pe BBC, care spune ca in 2017 segmentul de news magazines, in Marea Britanie de pilda, este in crestere, iar revistele de femei, glossy, scad. Vom face cu Newsweek deoarece cu ei am reusit sa obtin un acord avantajos pentru licentiere.Cunosc oameni care au fost la Washington atunci. Nu mai sunt aceiasi termeni. Am semnat un, un acord foarte bun, cu plan progresiv de plata. Mai multe detalii nu pot sa ofer in acest sens.In Romania exista aproximativ 100.000 de oameni care castiga, declarat, peste 1.000 de euro pe luna. Cred ca cifra este mult mai mare, caci se adauga patronii etc.. Ne putem uita cati dau bani pe reviste precum Adevarul de Weekend, Romania de Weekend si alte publicatii, care vand la preturi premium. Si se strang vreo 30.000 de oameni care dau bani pe reviste. Daca din acestia ajungem la cateva mii, 10.000, este bine.