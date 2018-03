Cine va aduce inspiratia la Conferinta Globala IAA "Creativity 4 Better" 2018?

Articol webPR

, companie leader in inovatie si experienta de brand. Eight Inc realizeaza proiecte la intersectia multor discipline: strategie, arhitectura, expozitii, design interior, design de produs, comunicare si branding, iar printre clientii lor se numara Apple, Virgin Atlantic Airways, Nike, Coke, Knoll and Citibank. Compania a fost premiata la prestigioase festivaluri de arhitectura cat si de design si a reprezentat Statele Unite la Bienala de Arhitectura de la Venetia.Mai multe informatii despre Tim pe site.gandeste solutii creative in cadrul celor doua platforme, pentru branduri si agentii, Backgroundul Christinei este in planning, pentru TBWA, Jung von Matt si DDB.Mai multe informatii despre ea puteti citi aici este printre cele 35 cele mai influente femei din tehnologie, conform Computer Weekly. @nirushika are 26 de ani, este Consultant pe Tehnologie la Deloitte si cauta adesea sa coaguleze comunitati si sa creasca industria tech cu ajutorul femeilor. De aceea a adus Women Who Code in Marea Britanie, o organizatie care isi propune sa inspire si sa sustina femeile sa exceleze in aceasta industrie. Mai multe despre Sheree aici este unul dintre cei mai premiati creativi la nivel global, la toate festivalurile industriei. A lucrat in toata lumea, pentru cele mai mari branduri, cum ar fi Adidas, Absolut Vodka, Bel, BBC, BMW, Chanel, Coca-Cola, Danone, Erste Bank, Forbes, Harley Davidson, ING, Lavazza, LG, Marks & Spencer, Nike, Playstation, Volvic si Vodafone.In prezent, supervizeaza produsele creative ale Y&R din toate birourile europene, si dupa doar un an in aceasta functie Y&R a fost numita agentia de retea a anului in Europa la Cannes 2017.Mai multre despre Jaime pe acest link folosesc puterea geamana pentru a realiza proiecte de design grafic, identitati de brand, packaging. De origine spaniola, cele doua surori au studiat la Londra si dupa finalizarea masterului si-au despletit drumurile pentru o perioada, Eva lucrand in New York la Sagmeister & Walsh, iar Marta art director in Londra.Au fost premiate pentru o multime de proiecte si incluse in topuri de cei mai buni tineri designeri (AIGA, Print Magazine, Adobe). Au lucrat pentru clienti globali cum ar fi Smirnoff, HP, Formula E, Universal Music Group,Viceland and Adobe. Mai multe informatii despre Yarza Twins puteti citi aici In cadrul Conferintei vom putea intalni si ne vom putea lasa inspirati de peste 20 de vorbitori, in cele doua zile.Biletele la Creativity 4 Better 2018 vor fi puse in vanzare in urmatoarele saptamani, asa ca urmariti IAA Romania ca sa beneficiati de cea mai buna oferta pentru bilet la Conferinta ( Facebook Creativity4Better , Facebook IAA Romania ).Multumim sponsorilor care s-au alaturat deja Conferintei Globale IAA 2018, ajutandu-ne sa aducem cea mai buna inspiratie la Bucuresti: Coca-Cola si Ursus Breweries, gold sponsors. Fara ajutorul industriei, Conferinta nu ar fi pe cat de relevanta si creativa posibil!- IAA Romania reprezinta toate categoriile de companii active in domeniul comunicarii - clienti de publicitate, agentii de publicitate si companii mass media, reunind in prezent peste 100 de membri. IAA Romania a fost recunoscuta la nivel global, primind in 2008 trofeul "Golden Tulip - pentru cea mai activa si mai creativa filiala IAA din lume", in cadrul celui de-al 41-lea Congres Mondial IAA. In iunie 2016, la intalnirea anuala a IAA Global de la Cannes, IAA Romania a fost distinsa cu premiul global "IAA Global Excellence Award".