Pro TV, obligata de CNA sa ii ofere un drept la replica lui Sevil Shhaideh, dupa o stire despre dosarul "Belina"

Acest articol prevede ca radiodifuzorii trebuie sa evite sa aduca atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile unor cauze aflate pe rol in justitie sau in curs de cercetare, prin comentariile si luarile de pozitie proprii sau ale invitatilor, inclusiv ale avocatilor partilor.Stirea a fost reclamata la CNA de Sevil Shhaideh, care a cerut Consiliului sa oblige televiziunea sa ii acorde dreptul la replica, dupa ce a primit un refuz in acest sens din partea postului TV."Informatia difuzata a prezentat o situatie din cadrul unui document nepublic, prezentarea a fost eronata si de natura a induce in sanul opiniei publice ideea unei vinovatii fara echivoc in ceea ce ma priveste, prezentand niste concluzii pe care, pana la aceasta ora, nici macar reprezentantii Parchetului nu le-au tras din cadrul expertizei, in sensul in care s-ar confirma acuzatia ce mi se aduce, respectiv ca Hotararea de Guvern initiata si promovata de subsemnata ar fi ilegala", arata reclamatia.Potrivit raportului de monitorizare intocmit de CNA, la inceputul stirii, prezentatoarea Oana Andoni a facut urmatoarea introducere: "Situatia fostului vicepremier Sevil Shhaideh acuzat de abuz in serviciu in dosarul Belina se complica. Expertii confirma banuiala procurorilor si sustin ca insula Belina si Bratul Pavel fac parte din proprietatea publica a statului. Asadar, Hotararea de Guvern care a mutat sute de hectare de apa si teren din bazinul hidrografic al Dunarii la Consiliul Judetean Teleorman pare ilegala. Probleme ar putea avea si seful sau Liviu Dragnea care prefera zona pentru pescuitul exclusivist".De asemenea, in cadrul materialului inregistrat, vocea din off a facut urmatorul comentariu: "Pana sa dea un verdict, expertii au ajuns la concluzia ca hectarele de teren si apa date in folosinta companiei Tel Drum au fost si trebuie sa ramana in proprietatea publica a statului. In aceste conditii, se poate confirma acuzatia ca este ilegala Hotararea de Guvern initiata si promovata de Sevil Shhaideh pe vremea cand era secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, iar ministru era chiar Liviu Dragnea".Reclamatia realizata de Sevil Shhaideh la CNA a fost insotita de refuzul Pro TV de a difuza dreptul la replica pe care l-a solicitat. Televiziunea i-a transmis ca nu a exprimat afirmatii neadevarate in cadrul materialului si nu i-a incalcat niciunul dintre drepturile si/sau interesele legitime prin difuzarea reportajului.