Reteaua nationala Pro FM redevine retea de radiouri locale

Detalii despre frecvente pe Paginademedia.ro

Potrivit sursei citate, modificarea este o premiera pentru CNA.Posturile din reteaua Pro FM vor avea in buna masura continut identic cu cel al postului bucurestean, dar vor difuza si stiri locale. In orasele mari, Pro FM va avea zilnic, de luni pana vineri, cate 11 buletine de stiri locale, iar sambata si duminica - cinci buletine pe zi.Europa FM depusese, anul trecut, o cerere similara la CNA, insa i-a fost respinsa. Forul audiovizual a considerat ca Pro FM are un statut diferit de Europa FM: daca Pro FM s-a declarat retea nationala dupa ce a cumulat mai multe frecvente locale, Europa FM a fost de la lansare retea nationala.