Antena 1, amendata cu 5.000 de lei de CNA, pentru emisiuni in care o cantareata este acuzata de infidelitate

Televiziunea Antena 1 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru emisiuni in care cantareata de muzica populara Maria Constantin a fost acuzata de infidelitate de fostul ei partener, Marcel Toader, scrie News.ro.





CNA a dat aceasta amenda pentru emisiunile "Acces direct" (editia din 12 septembrie) si "Xtra Night Show" (editiile din 4 - 7 septembrie si 17 octombrie).





"De mai bine de o luna emisiunea gazduieste un invitat cu numele Marcel Toader care vorbeste de sotia sa in termeni necuviinciosi (...) Nu exista acordul Mariei Constantin pentru a difuza astfel de informatii si nu exista un interes public justificat pentru o astfel de emisiune.(...) S-au prezentat lucrurile personale ale Mariei Constantin: haine/lenjerie intima, incaltaminte, cosmetice, posete, bijuterii fara acordul persoanei in cauza. Divertisment inseamna altceva", arata una dintre reclamatiile inregistrate la CNA.





"Aseara a prezentat si o actiune de divort, fara acordul sotiei, actiune care nu este publica. Acest om vine de fiecare data in emisiune si, folosind un limbaj de joasa factura, loveste in partenera sa de viata, iar moderatorul si invitatii il aproba. (...) Nu am auzit o data in toate aceste editii sa se incerce macar a se lua legatura cu sotia acuzata sau sa se solicite dovezi clare in sprijinul afirmatiilor. Pericolul evident este (...) sa influentam verdictul unui proces", arata o alta plangere.





O alta reclamatie a fost formulata chiar de Maria Constantin, care a sustinut ca a fost prezentata drept o femeie care si-a abandonat copilul.





"Imi este afectata atat viata personala, cat si cariera artistica castigata prin multi ani de studiu si eforturi in incercarea repetata de denigrare a imaginii mele atat ca artist, cat si ca mama", a precizat ea.





Sanctiunea a fost data de CNA in baza articolului 33, alineatul 3 din Codul de reglementare a continutului audiovizual. Potrivit acestui articol, este interzisa difuzarea de stiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni in viata privata si de familie a persoanei, fara acordul acesteia.