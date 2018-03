Facebook, pas mare pe piata drepturilor pentru evenimente sportive: acord de exclusivitate pentru baseball-ul american

Este prima data cand o liga sportiva importanta din SUA accepta sa difuzeze meciuri din sezonul regulat exclusiv pe Facebook, gigantul social media incercand sa-si construiasca un portofoliu solid de evenimente sportive transmise in direct.De exemplu, anul trecut, compania a incheiat acorduri cu Fox Sports pentru a transmite UEFA Champions League si cu Univision pentru a difuza meciuri live din prima liga de fotbal din Mexic. Compania a avut si anul trecut drepturi non-exclusive de a difuza 20 de meciuri din Liga americana de baseball, iar pentru anul acesta a achizitionat drepturile exclusive de a transmite in streaming 47 de meciuri din Campionatul universitar american de baschet.Cu 1,4 miliarde de utilizatori activi zilnic, cea mai mare retea de socializare din lume este in continua crestere, spre deosebire de retelele conventionale de televiziune, care continua sa piarda telespectatori si publicitate. Veniturile din publicitate ale Facebook s-au ridicat anul trecut la 40 de miliarde de dolari.Patronii MLB au aprobat in unanimitate acordul cu Facebook, a anuntat liga. Insa nici MLB si nici Facebook nu au dezvaluit termenii financiari ai acordului, desi persoane cu cunostinte in domeniu, care au cerut sa nu fie citati, estimeaza contractul la 30-35 milioane de dolari.Toate partidele MLB ce vor fi difuzate pe Facebook vor fi meciuri de zi, desfasurate in timpul saptamanii, in principal miercurea. Privitorii le vor putea urmari pe smartphone-uri, tablete, computere si alte dispozitive conectate, inclusiv televizoare.