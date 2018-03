ActiveWatch: Liviu Dragnea vrea sa reintroduca defaimarea tarii in Codul Penal si "cenzura politica in Romania"

Organizatia ActiveWatch "isi exprima ingrijorarea fata de intentia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de a reintroduce cenzura politica in Romania", prin intentia de a reintroduce defaimarea tarii in Codul penal, potrivit unui comunicat de presa. ONG-ul arata ca "denuntarea catre institutii europene a coruptiei sau a politicilor antidemocratice ale persoanelor aflate la guvernare la Bucuresti nu inseamna defaimarea, ci apararea tarii", iar dreptul cetateanului de a-si critica guvernantii e protejat de justitia europeana.Liviu Dragnea vrea sa reintroduca defaimarea tarii in Codul penalActiveWatch isi exprima ingrijorarea fata de intentia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de a reintroduce cenzura politica in Romania.In deschiderea discursului sau la Congresul PSD* din data de 11 martie 2018 si, ulterior, la un post de televiziune**, Liviu Dragnea si-a anuntat intentia de a initia un proiect legislativ pentru a-i sanctiona "pe cei care mint, defaimeaza propria tara". Exemplele de "defaimare" propuse de liderul PSD permit identificarea naturii situatiilor care au motivat aceasta initiativa: "Defaimarea propriei tari prin minciuna e o fapta grava, care expune Romania la riscul unor sanctiuni, al unor intarzieri si al pierderii unor avantaje".ActiveWatch considera ca denuntarea catre institutii europene a coruptiei sau a politicilor antidemocratice ale persoanelor aflate la guvernare la Bucuresti nu inseamna defaimarea, ci apararea tarii. De asemenea, interzicerea expunerii unor puncte de vedere critice la adresa abuzurilor persoanelor aflate la guvernare reprezinta o incalcarea articolului 30 (2) al Constitutiei, care stipuleaza simplu si clar ca "cenzura de orice fel este interzisa".Justitia europeana protejeaza in mod expres dreptul cetateanului de a-si critica guvernantii. Astfel, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a aratat in mai multe decizii ale sale ca defaimarea tarii si a natiunii nu incalca valorile protejate de Articolul 10, paragraful 2 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, pentru care o restrangere a dreptului la libera exprimare ar fi necesara intr-o societate democratica. Mentionam ca pentru toate aceste motive, Parlamentul Romaniei a votat deja in trecut pentru abrogarea acestei infractiuni de sorginte comunista atunci cand a reformat Codul penal (art. 236/1 "Defaimarea tarii sau a natiunii").In toate statele democratice, structurile aflate la putere sunt expuse criticii, tocmai pentru a-i feri pe cetateni de excesele acestora. Prin urmare, asa zisele "defaimari" invocate de Dragnea sunt, de fapt, reziduurile unui discurs pe care romanii au refuzat sa-l mai asculte dupa decembrie 1989, discurs in care "Conducatorul suprem" se identifica cu poporul si cu tara si in care denunta orice acuzatie sau critica care i-ar fi fost adresata ca fiind o jignire adusa natiunii insesi. Nici Dragnea si nici un alt lider politic, nici un ministru si nici un guvern nu au dreptul sa se substituie identitatii Romaniei sau a cetatenilor romani. Ei sunt cu totii in serviciul cetatenilor si au obligatia sa se permita oricui sa-si exprime opinia cu privire la prestatia lor de la guvernare, chiar si atunci cand aceasta este critica. De asemenea, consideram ca lupta pentru apararea statului de drept si a democratiei nu este activitate antinationala.Solicitam partidului de guvernamant si presedintelui Liviu Dragnea sa revina asupra acestor declaratii si sa isi anunte public sprijinul pentru dreptul la libera exprimare.PS: Autodenunt - textul acestui comunicat va fi expediat tuturor ambasadelor tarilor europene, reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti si altor institutii europene relevante._______*"In schimb, atunci cand oameni politici, sefi de institutii sau voci cunoscute ale societatii isi saboteaza cu buna stiinta tara prin declaratii antiromanesti sau prin actiuni servile indreptate impotriva intereselor noastre globale si nationale, pierdem suveranitate, pierdem independenta, pierdem demnitate si pierdem respectul celorlalte state fara a castiga nimic in loc. Defaimarea propriei tari prin minciuna e o fapta grava, care expune Romania la riscul unor sanctiuni, al unor intarzieri si al pierderii unor avantaje. Atacul asupra propriei tari e o insulta la adresa tuturor romanilor si trebuie sa inceteze. Suveranitatea Romaniei e mai pretioasa decat lupta interna pentru putere si de aceea e nevoie s-o protejam prin legi explicite, dezbatute si votate in parlament". (Discursul lui Lviu Dragnea la Congresul PSD republicat de Antena 3)**"sa dea posibilitatea sa ii sanctionam pe cei care mint, defaimeaza propria tara, gen Monica Macovei. Libera exprimare nu inseamna sa defaimezi." (interventia lui Liviu Dragnea la Romania TV, republicat de Hotnews)