Antena 3, amendata cu 10.000 de lei de CNA, pentru ca a prezentat drept reale imagini dintr-un moment artistic, pentru a-l ataca pe Mihai Gotiu

Potrivit raportului de monitorizare pentru emisiunea "Subiectiv" din 17 decembrie, moderata de Razvan Dumitrescu, au fost prezentate imagini cu Mihai Gotiu, in prezent senator USR, in diferite ipostaze si perioade de timp, printre care si imagini ce pareau a fi o lupta intre el si jandarmi."A transmis pe post, fara verificari anterioare si cu buna stiinta, deci cu intentie directa de a denatura adevarul, de a aduce prejudiciu atat persoanelor expuse in stire, cat si telespectatorilor, in ceea ce priveste subiectul expus mai jos: In 22 septembrie 2013, s-a turnat filmarea unui mokumentar intitulat 'Compania Romania', in care fecalele cetatenilor sunt transformate in aur. Antena 3 a folosit cu intentie si cu buna stiinta cateva fotografii din timpul filmarilor, toti cei din cadru fiind actori, fotografii facute la filmari de Mircea Ioan Topoleanu Ciocolatescu, care scrisese un articol pentru Vice Romania. Antena 3 Romania foloseste imaginea pentru a-i denigra pe cei din cadru, printre care si senatorul Mihai Gotiu si odata cu el, Jandarmeria Romana, folosindu-le imaginea pentru a minti toata audienta, prezentand filmarea ca fapte reale si nu fictiune", arata reclamatia emisiunii la CNA."Domnul Gotiu, am gasit iarasi niste imagini foarte interesante, dansul este senator USR si vicepresedinte al Senatului Romaniei. Iata cateva imagini cu domnul Gotiu, luptandu-se cu jandarmii, este cel cu tarnacopul in mana. Domnul Gotiu, luptandu-se cu jandarmii. E vorba de acele proteste impotriva gazelor de sist, sau aici, tot domnul Gotiu, din alt unghi, cu lopata in mana luptandu-se cu jandarmii", a spus moderatorul Razvan Dumitrescu in emisiune, potrivit raportului de monitorizare.Radu Herjeu a scris pe pagina sa de Facebook ca a propus si s-a votat amenda de 10.000 de lei, exprimandu-si punctul de vedere in legatura cu acest caz."In decembrie, Antena 3 a difuzat niste imagini din 2013 in care Gotiu parea ca sare cu tarnacopul la jandarmi. In aceeasi seara, netul a luat foc si multi au aratat ca e vorba, de fapt, despre inregistrarea unei piese de teatru. Eu cred ca realizatorul emisiunii nu stia acest lucru, desi se mentiona adevarul pe pagina de Facebook de unde au fost preluate cadrele. Dar responsabilitatea, profesionalismul si legea ii cereau sa-l contacteze pe Gotiu inainte de emisiune pentru a se asigura ca imaginile sunt reale si sa-i afle punctul de vedere. In extremis, a doua zi, cand s-a devoalat eroarea, faci rectificarea necesara, eventual insotita de scuze. Nu s-a intamplat absolut nimic din toate astea. Prin urmare, am propus si s-a votat o amenda de 10.000 de lei", a scris Radu Herjeu.Amenda a fost data in baza articolului 64, litera 1, alineatul b din Codul de reglementare a continutului audiovizual, potrivit caruia, in virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa se asigure ca informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment este corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta.In aceeasi sedinta, CNA a dat o somatie publica pentru televiziunea B1 TV, in baza articolului 33, alineatul 2 din Codul audiovizualului, ale carui prevederi au fost incalcate la difuzarea emisiunii "Dialoguri incomode", editia din 28 ianuarie."Informatiile privind adresa unei persoane sau a familiei sale, numerele lor de telefon sau adresele de e-mail nu pot fi dezvaluite fara permisiunea acestora; utilizarea datelor cu caracter personal este permisa in conditiile legii speciale", arata articolul mentionat.CNA a mai decis ca postul Antena 3 sa acorde dreptul la rectificare pentru Autism Romania - Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism, deoarece au fost prezentate afirmatii eronate in cadrul emisiunii "Adevaruri ascunse", editia din 24 februarie.