Jurnalistii Dan Tapalaga si Cristian Pantazi au lansat, luni, propria platforma de presa, G4Media.ro

Mai jos, ce spune Cristi Pantazi despre noul proiect

Cristian Pantazi si Dan Tapalaga au anuntat saptamana trecuta, prin doua articole (Pantazi, Tapalaga), plecarea lor de la HotNews.ro, pentru a lansa un alt proiect editorial.

Site-ul propune sa arate "informatia relevanta, stirea din spatele stirii", sa puna accent pe "dezvaluiri, anchete si subiecte grele (...)", dar si "analize si opinii bazate pe fapte, pe informatii".In prezentarea proiectului, pe site se precizeaza: "Dorim sa devenim o veritabila platforma a libertatii in presa romaneasca, locul in care adevarul nu va putea fi niciodata cenzurat, indiferent pe cine deranjeaza articolele, dezvaluirile sau opiniile noastre."Pe site, Cristian Pantazi figureaza ca redactor-sef, iar Dan Tapalaga - editor proiect.Ce spune Pantazi despre proiect:Am vrut sa incepem un proiect pe cont propriu ca sa testam un nou model de business si ca sa ne concentram mai mult pe zona de hard-news: anchete, investigatii, analiza pe marile subiecte.Cum spuneam mai sus, e alt model de business, nu se bazeaza pe advertising. Dat fiind ca suntem un ONG, G4Media va apela la donatii si la proiecte. Contam in mare masura pe contributiile voluntare ale cititorilor, pe care ii rugam sa contribuie de cate ori cred ca am aparat interesul public in mod corect.Sunt alaturi de noi mai multi ziaristi, unii au scris deja pe site, altii vor semna in curand.ONG-ul care editeaza site-ul G4Media.ro va participa in proiecte dedicate societatii civile, pe directiile care ne intereseaza: libertatea presei, anticoruptie, buna guvernare.Acum, ca am intrat in zona lor, incercam sa intelegem cat mai bine modul de functionare si vrem sa colaboram cu toate publicatiile independente.