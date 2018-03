Grupul media turc care detine postul Kanal D in Romania a fost cumparat de o companie apropiata lui Erdogan (surse)

Compania Demiroren, vazuta ca sustinatoare a presedintelui Tayyip Erdogan, a fost de acord sa cumpere ziarul Hurriyet, care detine televiziunile CNN Turk si Kanal D, cea din urma prezenta si in Romania, a spus un oficial, pentru Reuters. Afacerea ar putea sprijini mediatic si mai mult Guvernul turc.





Demiroren a fost de acord sa cumpere grupul media Dogan, a spus un oficial al Demiroren pentru Reuters, refuzand sa ii fie dat numele, pentru ca afacerea inca nu a fost facuta publica.





Oficialul nu a dat pretul tranzactiei, adaugand ca tranzactia va fi anuntata in mod oficial mai tarziu miercuri.





"Discutiile progreseaza si a fost facuta o intelegere privind achizitia", a mai spus oficialul.





Nimeni de la Grupul Dogan nu a comentat imediat informatia pentru Reuters.





Un reprezentant al Hurryiet a spus "Personalul este in acest moment informat. O declaratie detaliata cu privire la tranzactie va fi facuta la bursa din Istanbul azi".





Actiunile Grupului Dogan au crescut cu peste 17%, pana la 0,85 lire, iar cele ale ziarului Hurriyet au crescut miercuri cu 19%, pana la 1,22 lire.





Erdogan a acuzat in repetate randuri compania ca ar relata in mod tendentios stirile cu privire la partidul sau de guvernamant, Partidului Dreptate si Dezvoltare (AKP).





Afacerea marcheaza o "crestere a monopolului opiniei", a spus Andre Finkel, un vechi comentator asupra problemelor Turciei si autorul cartii "Turkey: What Everyone Needs to Know".





Potrivt acestuia, "este finalul unei ere", intrucat grupul Dogan a incercat sa faca "un soi de opozitie, dar nu foarte mult, astfel incat guvernul sa nu intervina".









In 2009, grupului Dogan i sa aplicat o amenda de 2,5 miliarde de dolari pentru impozitele neplatite, intr-un demers pe care opozitia l-a catalogat drept o incercare de a zdrobi critica mediatica a lui Erdogan.





In urma amenzii, Aydin Dogan a fost nevoit sa vanda ziarele grupului Milliyet si Vatan lui Demiroren. De atunci, ziarele respective au adoptat o puternica pozitie pro-guvernamentala.