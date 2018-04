Dragoș Pătraru, amenințat că va fi scos din grila de programe a TVR dacă mai vorbește ”prostii”/ ”Ceaușescu ar fi invidios”

”Am fost înştiinţaţi în scris de conducerea superioară că dacă mai vorbim ceva prostii aici la emisiune vom fi scoşi de pe post. Aşa că să ştiţi ce s-a întâmplat cu noi dacă am dispărut”, a spus Dragoş Pătraru, la finalul emisiunii.”Vor scriptul dinainte. Până acum nu l-au vrut, dar acum vor scriptul, să vadă ei ce zicem acolo la emisiune. Ceauşescu ar fi invidios”, a adăugat el.În cadrul emisiunii, Pătraru a spus şi că nu ştie dacă „are voie” să spună ceva despre Gabriel Oprea, pentru că acesta are în continuare un reprezentant în Consiliul de Administraţie al Televiziunii Române.El a făcut remarca în legătură cu o ştire despre un protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Public. „Nu ştiu o chestie, că am fost atenţionat de noua conducere… Nu ştiu dacă am voie să spun ceva la emisiune de domnul Gabi Oprea, că reprezentantul dânsului în Consiliul de Administraţie trecut de la TVR e şi acum în Consiliul de Administraţie. Şi atunci când a fost în Consiliul de Administraţie mi-a zis să nu vorbesc despre domnul Oprea. Nu ştiu dacă am voie acum, sper să nu am probleme”, a spus Dragoş Pătraru.Până la momentul transmiterii acestei ştiri, conducerea TVR nu a răspuns la solicitarea News.ro de a oferi un punct de vedere.