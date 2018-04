​Compania-mama a Pro TV, CME: Creștere puternică a veniturilor și profitului în primul trimestru / Operațiunea din România - cea mai lentă creștere / A fost restructurată datoria față de Time Warner

În România, CME a avut venituri nete în creștere de la 38,94 milioane de dolari în ianuarie-martie 2017 la 45,96 milioane de dolari în primele trei luni din 2018. Rezultatul OIBDA a crescut de la 14,46 milioane de dolari la 18,89 milioane de dolari. Veniturile totale la nivel de grup s-au ridicat la 139,18 milioane de dolari.Dacă în România creșterea veniturilor a fost de 18%, la nivel de grup veniturile au crescut cu 24,6%. Ele au fost cu 27% mai mari în Bulgaria, cu 30,6% mai mari în Republica Cehă și cu 25,2% mai mari în Slovacia. România a fost, în primul trimestru, a doua mare piață pentru CME, după Cehia, unde a atras venituri de 51,5 milioane de dolari.Creșterea de 30,7% a OIBDA înregistrată în România a fost, la rândul ei, depășită în celelalte trei piețe: +137% în Bulgaria, +43% în Cehia, +47% în Slovacia. România rămâne, însă, piața cu cel mai puternic rezultat OIBDA, fiind urmată de Cehia (15,3 milioane de dolari).Rezultatele nu iau în calcul operațiunile CME din Croația și Slovenia, a căror vânzare a fost anunțată anul trecut. După mai multe dificultăți legate de concurență, compania anunță acum că finalizarea tranzacțiilor legate de acele operațiuni este așteptată în al doilea trimestru al acestui an.Tot joi, CME a anunțat o restructurare a datoriilor pe care le are față de principalul său acționar, Time Warner, care a garantat creditele majore ale companiei. Cele două părți au convenit diminuarea plăților pe care CME le are de făcut către Time Warner. În plus, compania a anunțat că va folosi banii obținuți din vânzarea televiziunilor din Slovenia și Croația, pentru a acoperi 110 milioane de euro din datoriile pe care le are.