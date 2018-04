Antena 3, amendă de 35.000 de lei, pentru o emisiune cu un invitat care l-ar fi tratat de la distanţă pe Cotabiţă

Amenda a fost dată după difuzarea emisiunii „Voi cu Voicu”, ediţia din data de 28 octombrie, în care prezentatoarea Mirela Voicu l-a avut invitat pe parapsihologul Romulus Popescu, pe care l-a prezentat astfel: „A tratat prin mai multe metode de medicină tradiţională mai multe vedete de la noi şi sportivi şi cântăreţi, o să vă spun doar câteva cazuri: cazul sportivului Dan Grecu, al cântăreţului Gabriel Cotabiţă şi foarte mulţi sportivi de la cluburile Dinamo şi Steaua unde dumnealui a lucrat”.În cadrul emisiunii, Romulus Popescu a vorbit despre faptul că i-a făcut tratament lui Gabriel Cotabiţă, activitatea cerebrală a acestuia fiind la nivelul 2. Potrivit parapsihologului, după ce i-a aplicat tratamentul, a fost anunţat de la spital că artistul a început să aibă o activitate cerebrală mai intensă. Invitatul a mai povestit că s-a întâlnit cu fiicele artistului la o cafenea lângă spital.„Aş dori să reclam iresponsabilitatea realizatorului emisiunii, Mirela Voicu, care i-a permis domnului Romulus Popescu să facă declaraţii fără să verifice veridicitatea lor, cu privire la capacitatea lui de vindecare de la distanţă şi alte aberaţii asemănătoare. Domnul pretinde şi că a făcut tratamente la Spitalul Floreasca şi că a vindecat copii de leucemie. Vă scriu pentru că am întâlnit părinţi disperaţi care vor să-şi ducă copiii la el, punându-şi baza în faptul că l-au văzut la un post de televiziune şi prin urmare trebuie să fie adevărat”, arată reclamaţia emisiunii, potrivit raportului de monitorizare întocmit de CNA.Sancţiunea a fost dată în baza articolului 73 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit căruia este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate.Pe pagina sa de Facebook, membrul CNA Radu Herjeu a precizat că amenda a fost propusă de el şi că a trecut cu votul a 6 membri ai Consiliului.„CNA live: am propus o amendă de 35.000 de lei pentru Antena 3, pentru emisiunea în care un nene povestea cum a scos el nişte vedete din comă, doar concentrându-se la el acasă ca să le deblocheze blocajele energetice făcute de altcineva! Am propus acest cuantum pentru că a fost primul caz de genul acesta la Antena 3, dar a trebuit să ţin cont de audienţa postului. Amenda a trecut cu votul a 6 membri CNA”, a scris Herjeu pe Facebook.„PS. Aştept ca parlamentării PMP, USR şi PNL s-o certe iar pe preşedintă CNA că nu ne-a temperat!”, a continuat Radu Herjeu.Prin această completare, Herjeu a făcut referire la audierea a Laurei Georgescu la Comisia de cultură a Camerei Deputaţilor, care a avut loc marţi, preşedinta CNA apărând decizia instituţiei de a amenda televiziunea Naşul TV, în martie, cu 50.000 de lei, pentru o emisiune în care au fost prezentate vindecări miraculoase. Atunci, deputatul Emil-Marius Paşcan a rugat-o pe Laura Georgescu să „îşi tempereze colegii, pentru că azi-mâine ajunge presa să dea faliment în bloc”.În aceeaşi şedinţă, CNA a hotărât să aplice o somaţie publică televiziunii România TV, pentru nerespectarea prevederilor articolului, 64, alineatul 1, litera b din Codul audiovizualului, în cadrul emisiunii „Breaking news”, ediţia din 2 noiembrie.„În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”, arată acest articol.