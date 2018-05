ActiveWatch se autodenunță la CNCD pentru articolul lui Mircea Toma ce critica sancțiunea aplicată Times New Roman

Reamintim că Mircea Toma, președintele ActiveWatch, a criticat în termeni duri - într-un articol publicat joia trecută pe blogul organizației și intitulat "C...vele de la CNCD i-o s... lui Dragnea" - decizia CNCD de a amenda publicația umoristică timesnewroman.ro, pentru un articol reclamat de partenera liderului PSD Liviu Dragnea și mai multe femei din conducerea partidului.

"Am ales această formă provocatoare de răspuns deoarece considerăm că apar din ce în ce mai multe derapaje în activitatea instituției, care pot avea efecte dezastruoase în ceea ce privește lupta împotriva discriminării din România. Ne dorim să purtăm o dezbatere oficială cu membrii CNCD despre principiile care trebuie să guverneze judecarea unui caz de discurs instigator la ură și importanța aplicării unor sancțiuni proporționale", precizează organizația înt-o poziție oficială remisă marți redacției.ActiveWatch menționează că, deși limbajul folosit în articolul publicației Times New Roman la adresa Irinei Tănase și a Gabrielei Firea a fost, fără dubiu, unul sexist, care poate fi penalizat, sancțiunea aplicată de CNCD a fost una excesivă."CNCD are în primul rând misiunea de a diminua discriminarea din societate, reparațiile onoarei victimelor discursului instigator la ură trebuind să fie ori un efect secundar al activității instituției, ori un rezultat al hotărârilor unor instanțe de judecată de drept civil", mai notează organizația.ActiveWatch menționează totodată și că, "luată însă în contextul deciziilor Consiliului din ultimul an, hotărârea nu face decât să consolideze sentimentul că CNCD face jocurile actualei puteri"."Afirmația lui Șerban Nicolae (n.r. în cazul Cosettei Chichirău), evident menită să reducă la tăcere o femeie, a fost sancționată minimal, prin avertisment, de CNCD, motivul pretins fiind că Nicole fusese provocat în prealabil. În schimb, o situație clară de insultă la adresa Vioricăi Dăncilă (nu un discurs instigator la ură!) generată de Cristian Tudor Popescu a fost amendată de CNCD. Iar acum, în cazul TNR, o expresie grobiană, dar care nu consolidează patriarhatul, ci doar izvorăște din acesta, este sancționată cu un set de amenzi a căror valoare totală este de ordinul de mărime al celor rezervate de CNCD pentru federațiile sportive atunci când acestea nu sancționează rasismul pe stadioane".