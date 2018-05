Doina Gradea, în Comisia de cultură: Este o uzanţă a colegilor din media de a-şi atribui diverse porecle. Dacă eu comentez în discuţii private, aşa cum toţi colegii din media o fac, sunt blamată total, crucificată

“Am fost permanent criticată de anumiţi oameni din media, fără drept de apel, fără vreun motiv anume. Am fost jignită continuu, profesional, de aceşti oameni, lăsând loc unor comentarii care s-au constituit în jigniri personale ce mi-au afectat întreaga imagine. Toate acestea în numele dreptăţii, al libertăţii de exprimare, al dreptului de a critica. (...) Dacă eu, ca orice om, comentez în discuţii private, aşa cum toţi colegii din media o fac, sunt blamată total, crucificată şi nimeni nu se întreabă cum e posibil să mai fim ascultaţi, înregistraţi nelegal, la aproape 30 de ani de la Revoluţie”, a spus Doina Gradea.Ea a susţinut că înregistrările care au stat la baza montajului prezentat de Dragoş Pătraru pe blogul personal, lipsind-o astfel de posibilitatea legală de a solicita un drept la replică, sunt fapte care pot conduce la ideea săvârşirii de violare a vieţii private.”Referitor la discuţia privată pe care am avut-o, înregistrată nelegal de domnul Pătraru, menţionez faptul că referirea mai puţin academică pe care am făcut-o la adresa unei colege, pentru care mi-am cerut scuze şi îmi cer scuze încă o dată, este o uzanţă a colegilor din media de a-şi atribui diverse porecle”, a mai spus ea.Doina Gradea susţine că la rândul ei are o poreclă şi că nu a vrut să îi lezeze imaginea colegei, toată discuţia cu aceasta fiind una privată.Gradea afirmă că a analizat activitatea lui Dragoş Pătraru de pe blogul său şi din cadrul emisiunilor televizate, constatând că acesta “încalcă în mod flagrant” contractul.“Şi eu am o poreclă, e posibil să am mai multe. Îmi cer scuze public încă o dată faţă de această colegă. Nu am vrut să îi lezez imaginea, fiind o discuţie absolut privată. Din păcate, am constatat după analiza efectuată în ultima perioadă cu privire la activitatea domnului Pătraru atât pe blog, cât şi în cadrul emisiunilor produse şi difuzate de TVR, că dumnealui încalcă în mod flagrant (contractul – n.r.) şi constat un număr foarte mare de obligaţii asumate prin contractul încheiat cu SRTv, cu ceva timp înainte de numirea mea la conucerea Societăţii. Am mai constatat că niciuna din susţinerilor domnului Pătraru cu privire la o presupusă cenzură sau măsuri opresive dispuse împotriva angajaţilor TVR nu au nicio bază factuală reală, neexistând nicio astfel de măsură disciplinară sau de altfel dispusă de mine”, a explicat preşedintele-director al SRTv.Potrivit acesteia, din înregistrările făcute publice se poate vedea tonul glumeţ din cadrul unei discuţii private.Ea susţine că Pătraru a avut timp de şapte luni aparatură de înregistrare asupra lui, astfel că a construit o campanie de discreditare a ei şi a Televiziunii Publice.“Faptul că îi spun să facă de sărbători emisiuni mai soft nu înseamnă imixtiune în politica editorială, atâta timp cât nu o fac în cadru formal, ci era pur şi simplu doar o părere, în cadrul unei discuţii private, chiar pe un ton glumeţ de ambele părţi. Dacă tot au fost înregistrate aceste discuţii, se poate vedea acest ton. Timp de şapte luni, domnul Pătraru a avut non-stop, la orice discuţie privată sau în cadru formal aparate de înregistrat, având intenţia de a-şi construi o întreagă campanie de discreditare la adresa mea şi implicit a instituţiei”, a mai susţinut Gradea în Comisie.La final, Doina Gradea a susţinut că imaginea, sănătatea şi demnitatea i-au fost afectate şi se consideră “lezată” şi “crucificată”.“În concluzie, consider că în realitate, prin acţiunile lui, mi-au fost afectate imaginea, deminitatea, sănătate şi violată viaţa privată. În toată activitatea mea media de până acum am lucrat în echip, am fost inspirată şi am inspirat oameni, însă mintea mea nu a fost niciodată setată că aş putea fi înregistrată de colegi, de oameni cu care lucrezm toate aceste în scopul defăimării mere. Mă simt lezată, crucificată, eu, cea care am fost înregistrată, nu cel care a făcut-o”, a conchis Gradea.Doina Gradea a citit de pe foaie ce avea de spus în faţa comisiei, după care a părăsit sala fără a oferi vreo declaraţie presei.