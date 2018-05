VIDEO ActiveWatch a organizat “funeraliile” CNCD ca instituție de interes public. Asztalos: Dar trăim, respirăm!

Evenimentul a fost organizat la o zi după ce CNCD l-a amendat pe Klaus Iohannis pentru că a folosit “discriminator” cuvântul “penali”, referindu-se, într-un discurs de la începutul anului, la cei care atacă DNA. Tot ieri, ActiveWatch a publicat pe propriul blog un necrolog al CNCD ca instituție de utilitate publică.La “funeraliile” de azi, seful ActiveWatch a spus că forul antidiscriminare nu e îngropat doar pentru decizia de ieri, ci pentru mai multe decizii din ultima vreme. La intrarea în sediul CNCD a apărut, la final, și șeful instituției împreună cu un alt membru, ei spunând că au votat împotriva deciziei de ieri, că CNCD ia și decizii importante mai puțin vizibile și că forul “va învia”., a declarat că organizația pe care o conduce este “alături de misiunea instituției și încercăm să o protejăm”. “Intervenția noastră nu a venit ca urmare a deciziei de ieri. Este în urma unei suite de decizii care au fost debalansate, în care niște actori politici au fost tratați cu mănuși și alți actori politici sau cu relevanță politică au fost pedepsiți foarte grav, față de practica instituției. Acest dezechilibru a fost din ce în ce mai vizibil și am înțeles să dăm un semnal”, a afirmat Toma, în fața CNCD., a declarat că votul său a fost contrar deciziei luate de Colegiul director al forului în cazul lui Klaus Iohannis. “Eu am considerat că suntem în limita libertății de exprimare, dar ce regret eu este faptul că avem 4-5-6 plângeri care sunt extrem de vizibile în mass-media, în timp ce celelalte 200 pe care le-am primit în acest an, unde sunt victimele invizibile ale discriminării și în care luăm decizii, nu sunt luate în discuție, nici în mass-media și nu sunt analizate nici în societate”, a susținut Asztalos.“Această instituție este mult mai complexă decât cele 5-6 decizii care, într-adevăr, în anumite aspecte pot să ridice o serie de întrebări. Cel puțin în 3 decizii sunt de acord că putem să așteptăm, iar judecătorul își va exprima punctul de vedere. Dar trăim, respirăm!”, a încheiat președintele CNCD.Amintim că președintele Klaus Iohannis a fost amendat ieri, 10 mai 2018, cu 2.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), care a decis cu 5 voturi la 4 că liderul de la Cotroceni a folosit discriminatoriu termenul “penali”. Consiliul a decis că președintele a discriminat atunci când a făcut următoarea declarație: "Niște penali fac o încercare disperată să atace și să discrediteze DNA".Csaba Asztalos, președintele forului care luptă împotriva discriminării, a declarat pentru HotNews.ro: “Eu am votat împotrivă; declarația e larg în limita libertății de exprimare”.În replică, Iohannis a anunțat că decizia CNCD este una politică, ce va fi contestată în instanță.