Dragnea susține că nu a cerut anchetarea lui Dan Tăpălagă, pe care îl acuză acum că  „zilele trecute oferea bani” prin Teleorman pentru „nu știu ce informații” despre fiul său

„Eu nu am spus să fie anchetat dl Dan (...) Eu am spus să se verifice, să se cerceteze în ce mod au ieșit informații din guvern fiind cazul unei hotărâri de guvern confidențiale. Despre asta e vorba nu despre anchetarea dl Dan Tăpălagă, Doamne ferește să mă gândesc la așa ceva”, a spus Dragnea, întrebat de ziariști despre acest subiect.În acest context, Dragnea l-a acuzat pe Dan Tăpălagă că „zilele trecute mergea pe la un fost angajat de la o societate din Teleorman să îi ofere bani ca să dea nu știu ce informații despre fiul meu„.„Și eu și dl președinte Iohannis am început să discutăm despre acest subiect după ce a ieșit de la G4media, îi și promovez site-ul. Amândoi am avut încredere în această informație, este un om foarte informat, cu state vechi ...”, a mai spus Dragnea.În urmă cu o zi, liderul PSD s-a întrebat cum a obținut ziaristul informația despre Memorandumul aprobat de Guvern privind mutarea ambasadei României la Ierusalim."Eu am auzit despre acel memorandum din spațiul public, chiar în ziua în care s-a adoptat, pentru că este un document confidențial. Și eu pun întrebarea - am auzit de la domnul Dan Tăpălagă, marele jurnalist, G4 sau nu știu cum îi mai zice acum, care a dat această informație, că Guvernul a adoptat un memorandum confidențial cu acel conținut - de unde a primit acea informație? SRI-ul, STS-ul au vreo explicație pentru asta? Asta nu este cumva un incident de securitate? Cine din funcționarii Guvernului, sau dintre membrii Guvernului, au dat această informație? Că eu nu o aveam", a spus Dragnea, la RTV.