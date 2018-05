TVR a cheltuit 200.000 euro pe deplasarea la Eurovision, din echipă făcând parte și Doina Gradea

The Humans nu s-au calificat in finala Eurovision

"Astăzi am intrat în posesia decontului prezentat de către casa de producție care s-a ocupat de deplasarea la Lisabona a întregii echipe de la TVR. Acest decont a fost prezentat ieri în Consiliul de Administrație. Acest decont mi-a atras atenția prin faptul că la Lisabona s-au deplasat un număr de 24 de persoane dintre care numai 6 erau membre ale formației care a concurat la Eurovision, iar 18 persoane în frunte cu doamna director general au fost membri ai staff-ului - nu știu cum să le spun - au fost membri care s-au deplasat într-un city break prelungit. Suma totală a fost aproximativ 50 de mii de euro deplasarea plus ale 150 de mii de euro taxa de participare la Eurovision. Eu am rămas fără cuvinte", a declarat președintele Comisiei de cultură, Gigel Știrbu.Conform documentului TVR, din echipa care s-a deplasat la Eurovision a făcut parte și președintele director-general a Societății Române de Televiziune (SRTv), Doina Gradea, care s-a aflat acolo în perioada 9-13 mai 2018), alături de alte 23 de persoane din TVR și șase persoane, membrii formației The Humans.Reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat calificarea în finala concursului