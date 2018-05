webPR Cel mai îndrăgit profesor din toate timpurile de la Harvard vine în România!

Tal Ben-Shahar, Profesorul de Fericire, a predat unul dintre cele mai populare cursuri din istoria Harvard: „Psihologia Leadershipului” și va fi unul dintre star speakerii Ediției a Doua a „Creativity 4 Better” Ben-Shahar este dovada vie căși ne va vorbi timp de o oră, pe, despre cum să atingem acest nivel.predă cursuri despre cum un mod de gândire pozitivă aduce rezultate extraordinare de business, către companii multinaționale din întreaga lume.A publicat mai multe cărți, printre care și un best seller conform New York Times, intitulat Happier: Learn the Secrets to Daily Joy and Lasting Fulfillment , în care vorbește despre importanța alegerii unei direcții și a unui obiectiv și urmărirea lor, în timp ce rămânem totuși ancorați în momentul prezent.„Pentru a trăi o viață plină de sens, trebuie să avem un scop propriu care să aibă semnificație personală mai degrabă decât să fie dictat de standardele și așteptările societății”.Ultimul volum publicat de Tal Ben Shahar se numește „Bucuria Leadershipului: cum psihologia pozitivă îți poate maximiza impactul (și te poate face mai fericit) într-o lume provocatoare”.În afară de Tal Ben, încă alți 12 vorbitori vor inspira oaspeții Conferinței Globale IAA, cu teme cum ar fi business, comunicare, sustenabilitate și tehnologie. Află cine va mai vorbi laO doză de inspirație deosebită ne-o va aduce și Michael Gunton, Creative Director al Departamentului de Istorie Naturală a BBC Gunton este producătorul a Blue Planet 2, Planet Earth II, One Life și a realizat mai multe proiecte speciale alături de David Attenborough, inclusiv „Attenborough la 90 de ani”.Gunton este un producător de documentar foarte apreciat pe plan mondial, câștigând 4 premii BAFTA și 2 Emmy.În plus, îi vom întâlni pe, tânărul de 19 ani care conduce un business digital de 1 million de dolari (intitulat Storyheap), pe Yarza Twins, un duo feminin originar din Spania și localizat la Londra, care au câștigat un Wood Pen la Premiile D&AD din acest an, Tim Kobe, fondatorul Eight Inc, o companie adesea numită „cel mai bine păstrat secret al Apple”, Antje Hundhausen, VP Brand Experience Deutsche Telekom și mulți alții.Intră pe site pentru toate opțiunile despre bilete Intră pe Creativity4Better.com pentru informații adiționale.