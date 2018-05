Fondul despre care Cozmin Gușă spune că va cheltui 50 de milioane de dolari în presa românească anunță că începe programul de investiții

Detalii despre ce pot face cei interesați - în comunicat

Compania despre care Cozmin Gușă spune că va investi 50 de milioane de dolari în presa din România, Ellaal Goldberg, anunță printr-un comunicat de presă că începe programul de investiții. Acum două zile, compania transmisese un comunicat de presă în care arăta că se află deja în "negocieri avansate pentru prima rundă de investiții" și afirma că are banii pentru a încheia eventualele tranzacții.Ellaal Goldberg spune că este interesată de investiții în mass media locale, regionale și naționale - televiziuni, radiouri și media online. Compania susține că va avea la dispoziție, în primul an, 20 de milioane de dpșaro din cele 50 de milioane anunțate.Acum două zile, Ellaal Goldberg a anunțat că banii vor fi alocați prin decizii ale unui board format din patru membri, dintre care unul nu a fost încă numit oficial. Celalți trei sunt Gozmin Gușă (Realitatea TV), Mark Robertson - președintele Potomac Global Advisors, respectiv Lucian Sarb.Acesta din urmă a fost, din 2009 până luna trecută , Chief Content Officer la televiziunea europeană Euronews. Anterior, el a lucrat ca director editorial al fostului canal de televiziune The Money Channel, iar înainte de aceasta a condus departamentul de știri al TVR, sub guvernul Năstase, când Televiziunea publică manifesta obediență totală față de autorități.În interviul HotNews.ro de luna trecută, Cozmin Gușă spunea că singurul criteriu impus celor interesați de investiții Ellaal "este ca strategia jurnalistică a entităților respective să fie conformă cu valorile de tip euroatlantic".