iCEE.fest 2018, în linie dreaptă: două săptămâni până când giganții Internetului și tehnologiei vin la București. Ultimele bilete se scumpesc mâine.

Anul acesta, organizatorii propun nu mai puțin de 9 linii principale de conținut – agenda completă e aici - și aproape 200 de reprezentanți ai unor mari companii care vor susține prezentări și workshopuri, la care se adaugă speakeri și traineri independenți, cunoscuți în întreaga lume.Printre ei:autorul celebrei cărți “Technology vs. Humanity”,co-autor al comediei “The Death of Stalin”, futuristul, cel mai tânăr antreprenor din digital & tech care a primit finanțare și autor al cărții “The Cheat Code” sau– un milionar în bitcoin și promotor al metodelor alternative de economisire. Dar și mulți alții, listați aici , despre care puteți citi detalii aici , sunt:Pe lângă partea “serioasă”, ca de obicei, iCEE.fest e presărat de momente de stand-up comedy susținute de actorul si comediantul britanic Jeff Leach, care e gazda festivalului, precum și de concerte susținute de Arme, The Mono Jacks sau Șuie Paparude, care se vor desfăsura în “The Summer Playground” – zona de socializare și distracție a festivalului.se desfăsoară la Bucuresti peste exact două săptămâni, pe 14 si 15 iunie.Lista biletelor disponibile este aici . Prețurile se vor majora vineri, 1 iunie. Pentru elevi si studenți accesul se poate obține gratuit, prin înscrierea la Bursele iCEE.fest, aici Care e atmosfera și ce cred speakerii care au fost la festival în anii trecuți puteți vedea, în doar 90 de secunde, în clipul de mai jos:Festivalul este organizat în parteneriat cu Orange și are printre susținători BCR, Glo, Nissan, Kaufland, mPlatform, VTex, ENEL, Medlife, Freewheel / Comcast, Nescafe Dolce Gusto, Coca-Cola și alți parteneri.