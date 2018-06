Cum s-a văzut lumea de la cel mai mare eveniment regional de tehnologii și internet, #iCEEfest: Trump și Kim, Ponta și poezia, presa vs. fake news. Plus Trump

Cum se întâmplă la astfel de evenimente, când vorbitorii sunt nevoiți să discute scurt câte o temă complicată, soluțiile generale, încărcate de poezie, au fost prezentate pe larg, iar cele concrete - ocolite. Și au fost prezentate multe lucruri care funcționează și fac lucrurile să meargă - dar mai puțin în privința chestiunilor esențiale: încrederea oamenilor în lucruri și alți oameni, adevărul, democrația.

Pe scena secundară dedicată, în prima zi, legăturilor politică-digital, Victor Ponta și gazda dezbaterii, Lucian Despoiu de la Majoritas se încălzesc pentru discutii despre Trump, fake news, eșecul lui Ponta însuși, rolul datelor online pentru consultanții politici:









Pe scena mare, reprezentantul CNN atrage atenția că 2018 e un an foarte turbulent în digital, dar se abate foarte puțin de la poezia obisnuită a vorbitorilor la astfel de evenimente.













Pe de altă parte, la scena mare, reprezentantul New York Times crede că a venit vremea pentru jurnalismul de altădată, adică presa de calitate. El nu crede că mai există viitor pentru clickbait și cantitate cu orice preț și că, pentru editorii media, viitorul ține doar de calitatea conținutului.









Veți mai auzi ideea aceasta. A spus-o, tot la ICEEfest, și un reprezentant Google:













Continuă Don Kanninen, fost lucrător la campaniile lui Obama din 2008 și 2012. Și Kanninen se dezlănțuie împotriva lui Trump, vorbind despre eficiența de moment a discursului acestuia bazat pe frică (stat paralel, imigranți etc.). Cum se va rezolva problema? Kanninen "speră" că politicienii pozitivi, care refuză campaniile negative și fake news-ul, vor fi cei care vor câștiga în cele din urmă.





Bálint Porcsalmi, consultant politic UDMR, participant la campanii politice din alte țări, a fost cel mai tranșant dintre toți vorbitorii: ce e esențial într-o campanie politică e povestea, indiferent că e bună sau rea. În condițiile tehnologice de acum, datele sunt esențiale pentru a face față audiențelor segmentate, cu mesaje, din nou bune sau rele. Dar aici apar probleme, mai ales în România - nu ai conținut politic pentru câte date ai:





















Pe scena principală, gazda a fost Jeff Leach, comicul care a prezentat și la edițiile precedente. De început, pretinde că nu a auzit de Simona Halep, după care o repară din voleu apelând la glume cu alt personaj cunoscut: Trump. Trump și Kim. Nu acel Kim, ci Kim Kardashian. Speră ca festivalul să îi explice cum e posibil să se întâmple ce se întâmplă în lume:Pe culoare, o inima bate tare, în 3D:Revenind la scena politico-digitală. Lucian Despoiu este fondatorul Majoritas, "companie de tehnologie și date" activă în domeniul politic. Oferă consultanță politică și are clienți internaționali. Lucrează cu date. Dat fiind obiectul muncii, cele două nume - omul și firma - au tot fost agățate, în ultimul an, în povești de consultanță politică internațională, de tipul celor care au atins apogeul, pe plan global, cu afacerea Cambridge Analytica, iar în România - cu sfătuitorii israelieni ai politicienilor locali. La ICEEfest, Despoiu vorbește despre Facebook, despre "folosirea datelor" și face trecerea către fake news, dar ocolește în mare cuvintele-cheie de tipul "Cambridge" sau "Analytica". El prezintă mai întâi activitatea companiei sale, inclusiv cu poze din perioada romantică, 2008, când în peisaj erau și personaje aflate acum în Costa Rica. Îi dă ghionturi lui Ponta pentru modul cum a pierdut alegerile prezidențiale. Apoi, Lucian Despoiu anunță un nou proiect, Upgrade Democracy, o platformă de evenimente care să întărească relațiile sănătoase între politică și tehnologie. Pentru democrație, după cum îi spune și numele. O platformă care să se bazeze pe principii "digitale" precum creșterea exponențială, cultura open source etc.:Pe scena politico-digitală, după Lucian Despoiu, Colin Delany, fondator și editor al ePolitics.com (SUA), prezintă fenomenul știrilor false în epoca Donald Trump și încotro se îndreaptă acesta, cu toată gravitatea lui. Nu sunt foarte multe noutăți. Soluțiile pe care le vede el:Și chiar dacă ai avea conținut, trebuie să păstrezi simplitatea în tot și toate. Și în marketing, și în politică, peste tot, repetă vorbitorii. Simplu și de calitate. Altfel, rămâi în spirala absurdului:Absurd în care, dacă ești New York Times și te atacă Trump cât e ziua de lungă, profiți cât poți și îți faci și reclamă:Iar dacă te pricepi, transformi anarhia social media în avantaj și iei ochii spectatorilor:Asta, dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă, cum își dorea Jeff Leach, de la Începutul conferinței. AlTfel, rămâi cu autoironii, ca Victor Ponta. Când Lucian Despoiu l-a citat pe fostul guvernator new-yorkez Mario Cuomo - "faci campanii în poezie, guvernezi în proză", Ponta a marcat: nu poți să pretinzi de la el, fost premier, să înțeleagă finețuri dintr-astea.