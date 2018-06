Antenele renunță la must carry. RCS&RDS anunță stingerea tuturor litigiilor cu Atena Group

"Must carry" este pachetul de televiziuni care s-au declarat libere la retransmisie, fără condiționări tehnice sau financiare, pe care operatorii de cablu sunt obligați să le retransmită, în anumite limite. Din acest pachet fac parte majoritatea covârșitoare a posturilor românești de televiziune, cu excepția notabilă a Pro TV, care a renunțat la must carry acum 5 ani. De atunci, televiziunile Pro sunt retransmise în baza unor contracte prin care Pro primește bani de la cabliști.

Antena Group a anunțat , luni, că a luat decizia să iasă din must carry - lista televiziunilor pe care operatorii de cablu sunt obligați să le retransmită - dar nu precizează când va intra în vigoare această decizie. Anunțul vine la scurt timp după ce RCS&RDS a declarat, într-un raport depus la BVB, că a încheiat un contract pentru distribuirea Antenelor, din momentul în care Antena Group va renunța la must carry. Raportul mai arată că părțile au încheiat un contract prin care se sting toate litigiile între ele.Antena Group și RCS&RDS au avut, pe parcursul ultimului deceniu, relații foarte tensionate, soldate inclusiv cu dosare și condamnări răsunătoare . Aceste tensiuni au făcut, de altfel, ca Antenele să renunțe la proiectul inițial de ieșire din must carry , în urmă cu patru ani. Atunci, conducerea Intact luase în considerare să urmeze modelul Pro TV, care a decis în vara lui 2013 să iasă din lista stațiilor pe care cabliștii sunt obligați să le retransmită.În anunțul publicat luni de BVB se arată că RCS&RDS SA, filiala din România a DIGI Communications N.V. , a încheiat pe 15 iunie un contract de tranzacție cu Antena TV Group și Antena 3 SA și "ca urmare a acestui contract se sting toate litigiile dintre RCS&RDS și Antena Group, împreună cu entitățile afiliate acestuia (..)." Același raport mai anunță că RCS și societățile Antena Group "au încheiat un contract de retransmisie în baza căruia RCS&RDS va continua să distribuie canalele aparținând Antena Group în regim pay-TV începând cu data de la care canalele Antena Group vor renunța la regimul must-carry."