Dragoș Pătraru, după ce „Starea Nației” a fost scoasă din grila TVR: „Asta fac slugile cărora li se dau funcții, execută ordinele venite de la partid”

Conducerea Televiziunii Române a decis scoaterea de pe post a emisiunii "Starea naţiei" , realizată de Dragoş Pătraru, se arată în notificarea transmisă jurnalistului şi semnată de directoarea TVR, Doina Gradea.

„Comitetul Director al SRTv a votat, în data de 21 iunie 2018, denunţarea unilaterală a contractului de cesiune încheiat în luna septembrie 2017 între SRTv şi Dragoş Pătraru, realizator şi prezentator al emisiunii „Starea Naţiei”.Decizia a avut la bază încălcarea, în mod repetat, de către domnul Dragoş Pătraru a clauzelor contractuale, prin aprecieri defăimătoare la adresa televiziunii publice şi prin fapte de natură să prejudicieze bunul renume al SRTv”, a explicat TVR, într-un comunicat.Iată mai jos postarea lui Dragoș Pătraru:„Pentru că sunt în concediu, iar telefonul îmi sună ca-n gară, spre disperarea Monicăi și a copiilor (vă mulțumesc pentru mesaje), fac aici câteva precizări, pentru cei interesați:1. Decizia SRTV, de a denunța unilateral contractul cu Starea nației, nu face decât să confirme ceea ce noi am susținut cu argumente, în ultimele luni. Că noua conducere a televiziunii publice a primit, la instalare, misiunea clară de a scoate această producție de pe post, cu orice preț. După mai multe încercări eșuate și tot felul de șicane (diminuare contract, anularea reluării de pe TVR 2, decalarea reluării de pe TVR 1, pentru a i se reduce audiența), intimidări și încercări de cenzură, s-a reușit acum. Pentru că asta fac slugile cărora li se dau funcții, execută ordinele venite de la partid. Simplu și trist pentru democrația noastră.2. Nu există încălcări ale contractului din partea noastră. Tot ce am făcut a fost să încercăm să apărăm televiziunea publică de niște oameni care ar face orice pentru funcțiile în care i-a pus partidul. Doina Gradea spune: televiziunea sunt eu. Și acționează ca atare, fără să fie deranjată de cineva. De ce? Pentru că sunt foarte puțini oamenii care mai au pretenții de la TVR, care cred că televiziunea publică trebuie să acționeze în interesul publicului, nu în interesul puterii politice. Timpul va confirma că noi am avut dreptate. Timpul și justiția, desigur.3. Le mulțumesc angajaților TVR care ne-au ajutat să vă oferim un produs de calitate, celor care nu se lasă călcați în picioare și celor care rămân acolo, să lupte din interior, atât cât pot, cu o conducere politizată și obtuză. Nu cred că vom avea curajul să revenim a treia oară la televiziunea publică.Cifrele de audiență confirmă că emisiunea Starea nației este cea mai bună producție zilnică (luni-joi) din grila televiziunii publice. Mai mult, este - mă rog, a fost deja - singura producție care își produce banii din publicitate, așa cum prevede și contractul, că finanțarea se face din surse proprii. Contractul meu s-ar fi prelungit automat la 30.06., în condițiile îndeplinirii fără probleme a clauzei de audiență minimă (1,5 puncte de rating), clauză care nu mai există în niciun contract din TVR, pentru simplul motiv că asta ar duce la închiderea emisiunilor respective, de aceea graba conducerii de a denunța contractul.4. Misiunea TVR e clară. Să fie o goarnă a PSD-ului, în următorii doi ani, cu alegeri grele pentru partid. Nu că televiziunea publică n-ar mai fi fost folosită pentru asta în ultimii 30 de ani, dar credeam sincer să acele vremuri s-au dus. Ei bine, nu încă. Sunt ultimele zbateri disperate ale unor mentalități care trebuie să dispară cât mai rapid, dacă vrem să ne facem o țară.Nu uitați să fiți buni, da? :) Mulțumim pentru că sunteți”.