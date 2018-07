Posturile Intact au iesit din must-carry. Cablistii trebuie să plătească pentru a le redifuza

„Considerăm că - inclusiv prin contribuția semnificativă a Trustului Intact - piața de distribuție a programelor de televiziune a ajuns la maturitatea și stabilitatea necesare pentru a pune colaborarea noastră cu societățile de cablu pe principii comerciale sănătoase și echitabile. Deși, până în prezent nu am beneficiat de venituri importante din drepturile de retransmisie, iî ultimii 25 de ani am investit constant şi semnificativ în calitatea conţinutului, dar şi a imaginii canalelor noastre tv“.

CNA a luat act de cererea Antena Group si Antena 3 S.A. referitoare la ieșirea acestor posturi din lista must carry, a televiziunilor libere la retransmisie. Lista must carry, actualizată pe site-ul CNA , menționează că cele două companii au notificat forul audiovizual în legătură cu deciziile lor de a scoate Antenele din rândul posturilor pe care cabliștii sunt obligați să retransmită, începând cu data de 1 iulie 2018.Lista must carry cuprinde stațiile care se declară, fără condiționări, libere la retransmisie. Pe acestea, cabliștii sunt obligați să le retransmită. Dacă o stație nu e inclusă în această listă, cabliștii o pot prelua în baza unor contracte - de exemplu, Pro TV poate fi retransmis de cabliști doar dacă aceștia din urmă plătesc pentru retransmisie. Acest lucru ar urma să se întâmple, de acum, și cu posturile Intact: Antena 1, Antena 3, Antena Stars, Happy Channel, Zu TV.Un comunicat Antena TV Group, preluat de Paginademedia.ro , îl citează pe Cristi Ionescu, director Teritoriu al companiei, potrivit căruia:Măsura vine la două săptămâni după ce Antena Group și-a anunțat intenția de a ieși din ust carry, în condițiile în care RCS&RDS decisese că încheie un contract pentru distribuirea Antenelor și să stingă toate litigiile cu Intact - detalii aici