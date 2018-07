ARBOmedia intră pe piața de influence marketing și lansează The AIM

Articol webPR

“Dezvoltarea ARBOmedia în această direcție a venit ca un pas firesc, mai ales în condițiile în care activăm pe piața de advertising de mai bine de 20 de ani. În plus, suntem permanent în contact cu cele mai noi cerințe ale clienților și ne-am dorit să răspundem nevoilor pieței, asocierea brandurilor cu cei mai potriviți influenceri devenind treptat un instrument tot mai important în campaniile desfășurate la nivel local“, a declarat Alin Alecu, Director General ARBOmedia.Potrivit afirmațiilor sale,În prezent, atât bloggeri, cât și vloggeri sau instagrameri din domeniile travel, family și welbeing s-au alăturat proiectului The AIM, încrezători în conceptele propuse și în proiectele pe care le pot dezvolta alături de clienți și alți influenceri din comunitate.The AIM se poziționează, astfel, caDe la articole de opinie sau prezentări la testări de produs, postări pe platformele de social media, concursuri, experiențe de viață, vlogging, orice combinație este permisă, iar limita este doar imaginația echipei The AIM sau a departamentului de marketing al clientului.“Influencerii sunt capabili să genereze încredere în rândul fanilor mai ales datorită faptului că sunt autentici și prezintă realitatea așa cum o simt și o trăiesc. Modul de exprimare prin conținut original și sincer nu face decât să își apropie tot mai mulți fani pentru care onestitatea este un lucru foarte important.“, a afirmat, de asemenea, Andreea Pistrițu, Director de Vânzări ARBOmedia.Astfel, rpe o temă anume, capacitatea de a-i face pe cititori să rezoneze cu ideile, principiile și sentimentele exprimate în diverse postări, de orice fel ar fi ele.De altfel, studiile efectuate pe piața de advertising arată că principalul avantaj al campaniilor desfășurate cu ajutorul influencerilor este dat de faptul că aceștia sunt capabili să spună o poveste autentică în jurul brandului. Iar această autenticitate crește engagementul audienței chiar și atunci când vine vorba de conținut promoțional. Astfel, o audiență interesată are toate șansele să se transforme într-un client interesat.“Mizând pe aceste aspecte și pe tipologia influcencerilor din portofoliul nostru, suntem de părere că acele companii care vor alege să demareze campanii prin intermediul tool-urilor de influence marketing vor crește imaginea pozitivă a brandului și, ca atare, încrederea consumatorului, mai ales dacă vor alege influenceri ce se identifică cu produsul promovat“, a completat Andreea Pistrițu.ARBOmedia este o prezență constantă pe piața media din România de mai bine de 20 de ani. De la înființarea sa, din 1996 (inițial ca filială IP), ARBOmedia a reprezentat mereu parteneri de marcă din peisajul media românesc, precum Radio France Internationale, Hotnews, Gazeta de Sud sau rețeaua Radio Transilvania.Lista actuală este mult mai lungă: 42 de stații de televiziune locale și 2 stații naționale, 99 de stații de radio locale și 4 rețele naționale, 42 de publicații tipărite locale și regionale, 53 de site-uri specializate, 600 de panouri de afișaj la nivel național, 29 de vehicule media în limba maghiară, 4 reviste cu acoperire națională.