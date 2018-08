Alți trei ziariști au fost agresați la protestele de vineri din  Piața Victoriei: Mă p..ș pe legitimația ta

„Reporterul Cristian Popa şi operatorul Cristi Ban au fost bruscaţi şi gazaȚi vineri seară, deşi reporterul avea microfonul Digi24 în mână, stătea lângă o maşină cu sigla postului şi încerca să le explice oamenilor legii că reprezintă presa. La final, explicaţia jandarmilor este însă halucinantă. „Nu am fost atenţi", îi spune unul dintre jandarmi, care completează apoi: „Vă recunosc de la televizor, ştiu cine sunteţi”, potrivit unui articol publicat pe site-ului digi24.ro „Doi jandarmi s-au apropiat de noi. Este momentul în care am sesizat această mișcare a lor, că au deviat spre noi. Atunci am ridicat microfonul, în încercarea de a ne face văzuți. Colegul meu, Cristi Ban, avea camera ridicată. Strigam la ei că suntem jurnaliști.La un moment dat, unul dintre jandarmi vine cu un baston, cred. Nu a fost o lovitură violentă, mi l-a pus undeva în zona gâtului, împingând cu mâna dreaptă. Cu mâna stângă, același jandarm îl luase de mână pe colegul meu care filma și a început să tragă de noi. Am continuat să strig că suntem de la presă. Nu ne venea să credem! Nu credeam că lucrurile vor degenera și vor ajunge aici.Apoi un alt jandarm, cu o butelie cu gaz, a pulverizat un jet. Eram la un metru, un metru și jumătate distanță de el. Am zis: Gata, până aici ne-a fost”, a povestit Cristian Popa, citat de site-ul digi24.ro.Fotograful Silviu Matei a povestit sâmbătă, pe contul lui de Facebook, că a fost luat la „șuturi” fără niciun motiv și, când i-a arătat legitimația, un jandarm i-a răspuns: „Mă piș pe legitimația ta”.Iată mai jos o parte din relatarea lui Silviu Matei:„Și pe noi cei de la presă ne-au luat la șuturi așa fără motiv .... gratuit doar că ne aflam acolo ca să ne facem meseria. Unu cu care m-am certat pentru că am vrut să fac o faptă bună, adică să ridic un trepied de tv care căzuse pe jos, m-a luat la șuturi și vroia sa dea cu scutul dar și cu bastonul în mine deși îi spuneam ce vreau să fac și îi arătam și legitimația de presă în același timp și nimic .... știți ce mi-a spus ... Că mă piș pe legitimația ta.....”