webPR Fericire, creație, design, sustenabilitate, inteligență artificială, mișcare culturală, e-sports sunt doar câteva din subiectele Conferinței Globala IAA „Creativity 4 Better”

Despre ele vom afla de la adevărați practicieni în domeniile lor, specialiști de renume internațional sau tineri care au adus abordări neconvenționale în business. Vorbitorii, veniți din întreaga lume, vor inspira audiența pede lacu povești remarcabile dar reale, de la firul ierbii, desprinse din realitatea lor de zi cu zi, din provocările cărora le fac față în businessurile lor, din reușitele și poate uneori și eșecurile care i-au propulsat unde sunt astăzi., de la directori de companii la directori de creație, la tineri antreprenori și influenceri cu impact în comunitățile lor, oameni de media, programatori și leaderi :este Chief Creative Officer Young & Rubicam și unul dintre cei mai premiați creativi la nivel global. Cele mai mari branduri din lume i-au trecut prin mână!, fondator și CEO Strawberry Frog, o agenție digitală multipremiată de la NY, care creează adevărate mișcări culturale în comunitățile de brand (și nu numai), două tinere din Spania vor vorbi despre antreprenoriat după terminarea facultății și cum și-au deschis un studio de design în cel mai competitiv oraș din lume: Londra și au obținut un premiu râvnit de mulți: creionul D&AD Awards., Global Digital Creative Director Publicis Italy, unul dintre cei mai premiați creativi români, responsabil în prezent de campaniile globale Heineken și DIESEL.Caption : Go with the fake - o campanie neconvențională Diesel, premiată la Cannes în acest an., cel mai recent confirmat vorbitor, este un tânăr freelancer britanic care surprinde internetul cu sfaturi despre cum să intri gratis la cinema sau cum să îți transformi locuința modestă în restaurantul #1 din Londra, Vice Președinte Experiențe de Brand Deutsche Telekom, ne va aduce în prim plan tehnologia care transformă industria fashionului, un foarte tânăr antreprenor român, va vorbi despre cealaltă parte a monedei: măsurarea eficienței campaniilor de Instagram. Citiți aici mai pe larg povestea lui.este o altă prezență din zona tech & IT care ne va încânta la Conferința Globală. Ea a dezvoltat asociația Women Who Code în UK, pentru a lupta împotriva discriminării de gen în această industrie.va aduce inspirația din muzică, programare și AI. Japonezul Nao folosește tehnologiile moderne pentru a oferi spectacole muzicale multimediale și ne va surprinde cu o astfel de demonstrație și pe 2-3 Octombrie., fondatoare și CEO Burning Man, poate cel mai cunoscut festival de pe mapamond, un adevărat oraș în deșertul Nevada, fondator și CEO al EightInc, o companie de design strategic care dezvoltă experiențe de brand offline, uneori numită și „cel mai bine păstrat secret al Apple”, președinte al RFRSH Entertainment, ne va introduce în lumea gamingului și ne va vorbi despre modul în care ea se întrepătrunde tot mai mult cu cea a brandingului, advertisingului și marketingului experiențial., profesorul de fericire, care a ținut unul dintre cele mai populare cursuri din istoria Harvard, directorul de creație al BCC Natural History, va veni cu povești despre lucrul cu Sir David Attenborough, despre cele peste 200 de producții pe care le-a realizat, și despre ultima dintre ele, Planet Earth II, vizionată de mai mult de jumătate din populația din UK.este un alt antreprenor mai puțin convențional: compania lui, TerraCycle, se ocupă de strângerea și reciclarea deșeurilor complexe și ne va inspira pentru o viață mai sănătoasă și mai conștientă, unul dintre cei mai de succes antreprenori din Asia, va aduce inspirație din antreprenoriat: cum e să fondezi prima linie de zbor low-cost din regiune.Agency Development Partner LinkedIn, va aduce insighturi din rețeaua de socializare dedicată businessului și joburilor, leader în agenția internă de creație a Facebook și Instagram, despre suportul pe care îl oferă rețeaua agențiilor și clienților pentru a implementa cele mai bune produse mobile-first.Bineînțeles, trăim într-o lume în care joburile, experiențele, comunicarea, arta sunt construite interdisciplinar și multimedial, așadar speakerii nu pot fi așezați convențional într-o singură arie, iar prezentarea lor de mai sus este o convenție care ne oferă dimensiunea reală a temelor abordate în cele două zile de conferință.Conferința „Creativity 4 Better” va îmbina așadar, pe tot parcursul ei, latura de business cu entertainmentul și livrarea unor experiențe atât raționale cât și emoționale pentru audiență. Și, pentru a ține publicul în priză, formatul discursurilor va rămâne succint : 20 de minute de esențe creative diverse și palpitante.Cele două zile vor fi un maraton prin felurite surse ale creativității, de la experiența Burning Man, un festival-oraș ce are la bază descătușarea și exprimarea liberă a propriului eu creator, la experiențe de brand alături de unii dintre cei mai buni arhitecți de brand experience din lume Eight Inc. Trecem prin felurite experiențe online și mediate de noile tehnologii, aflăm cum ia naștere o mișcare culturală marca Strawberryfrog și învățăm despre una dintre formele de entertainment cele mai îndrăgite în prezent, e-sports, de la RFRSH Entertainment. Experimentăm inteligența artificială în muzică cu Nao Tokui și culminăm cu fericirea, alături de Tal-Ben Shahar, care ne va învăța cum să practicăm o psihologie pozitivă.Până pe 15 septembrie, biletele au încă un preț preferențial pe site-ul Conferinței „Creativity 4 Better”: www.creativity4better.com Surprizele mari în ceea ce privește lista vorbitorilor de acum vor veni, așadar rămâneți aproape de Conferința Globală IAA, urmărind pagina de Facebook pentru ultimele știri despre eveniment.