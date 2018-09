Comcast a învins Fox în licitaţia pentru preluarea Sky, cu o ofertă de 40 de miliarde de dolari

British Sky Broadcasting Group - BSkyB operează în Austria, Germania, Irlanda și Italia, în afară de Marea Britanie. Are 22,5 milioane de abonați și, printre altele, difuzează meciurile din Premier League și serialul "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones".Bătălia pentru cea mai mare companie pay-TV din Marea Britanie, purtată de-a lungul ultimelor luni, reflectă modificări majore în industria de divertisment mondială.Cele mai mari grupuri de media din lume, Comcast, Fox şi Disney, au fost angrenate într-o luptă pentru tranzacții de mai multe zeci de miliarde de dolari, pentru a putea concura cu platformele online Netflix și Amazon.În vara anului trecut, Bob Iger, CEO al Disney, a vorbit cu Murdoch despre achiziţia Fox şi a făcut o primă ofertă în decembrie 2017, în timp ce Comcast şi-a exprimat disponibilităţile financiare în primăvară. Totuşi, în iulie, Comcast a anunţat că se retrage din cursa pentru 21st Century Fox, pentru a se concentra pe tranzacţia privind Sky.Ambiţia lui Rupert Murdoch a fost de a prelua total Sky (Fox deţine deja 39% din acţiunile la grupul pay-TV britanic), pentru a-şi eficientiza poziţia pe piaţa media.La rândul său, Comcast a fost interesată de achiziţia Sky, iar, în august, autorităţile din domeniu din Marea Britanie au decis organizarea unei licitaţii.Astfel, pentru preluarea Sky au licitat Fox (care va fi preluată de Disney) şi Comcast, aceasta din urmă câştigând licitaţia cu oferta de 30,6 miliarde de lire sterline (40 de miliarde de dolari).Tranzacţia va permite Comcast să se poziționeze mai eficient în fața rivalilor Amazon, Disney și Netflix, care au investit sume uriașe în industria de divertisment.Publicația The Wall Street Journal notează că, deși în urma acestei tranzacții Comcast are de câștigat un număr mare de noi clienți internaționali, prețul plătit pentru Sky a urcat mult prea mult față de cât fusese dispusă compania să ofere în urmă cu câteva luni, respectiv 34 de miliarde de dolari.Nu în ultimul rând, este o pierdere pentru Disney, care lucrează la lansarea propriului serviciu de streaming. Rămâne de văzut dacă Disney va dori să păstreze cele 39% din acţiunile în Sky pe care le va obţine prin preluarea 21st Century Fox.Compania 21st Century Fox va fi cumpărată de Disney, pentru 71,3 miliarde de dolari, decizia fiind aprobată de acționarii celor două grupuri la sfârşitul lunii iulie. În cadrul tranzacției vor fi preluate, printre altele, studiourile de film și televiziune Twentieth Century Fox, cele 30% din acțiuni la serviciul de streaming Hulu (deținut parțial de Comcast și Time Warner) - obținând astfel controlul majoritar al unui competitor al platformei Netflix -, Star India, rețelele TV FX și National Geographic. De asemenea, tranzacția oferă control asupra unui catalog uriaș de producții de succes, precum "Star Wars", "Avatar", "Deadpool" și "The Simpsons".